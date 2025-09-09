KI & Recht: Die 10 wichtigsten Fragen & Antworten für Kommunikationsprofis / Ein Webinar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

KI & Recht: Die 10 wichtigsten Fragen & Antworten für Kommunikationsprofis

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Kommunikationsbranche - von der Texterstellung bis zur Bildgenerierung. Doch mit den neuen Möglichkeiten kommen auch rechtliche Herausforderungen: Wem gehören KI-generierte Inhalte? Welche Haftungsrisiken bestehen bei der Nutzung von KI? Müssen solche Inhalte gekennzeichnet werden?

Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Was Kommunikationsprofis über Urheberrecht, Haftung und Kennzeichnungspflichten bei KI-generierten Inhalten wissen müssen

Die rasante Entwicklung von KI-Technologien stellt Kommunikationsverantwortliche vor neue rechtliche und ethische Fragen. Dieses Webinar bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten juristischen Aspekte im Umgang mit KI-generierten Inhalten.

In diesem Webinar diskutieren Rechtsanwältin Verena Haisch und Kommunikationsprofi Ulrike Hanky-Mehner praxisnah die wichtigsten Fragen an der Schnittstelle von KI, Recht und Kommunikation. Sie erhalten konkrete Einblicke und Umsetzungstipps für Ihre Arbeit im Kommunikationsalltag.

Aus Sicht der Kommunikationspraxis formuliert Ulrike Hanky-Mehner die drängendsten Fragen, die im Arbeitsalltag auftauchen - und diskutiert sie gemeinsam mit Verena Haisch. Anhand konkreter Beispiele beleuchten die beiden Themen wie Urheberrecht, Haftung, Kennzeichnungspflichten und Persönlichkeitsrechte. Sie erfahren, worauf Sie achten müssen, um Kampagnen rechtssicher zu gestalten und Risiken zu minimieren.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, während der Session Fragen zu grundsätzlichen Rechtsthemen im Kontext mit KI zu stellen. Bitte beachten Sie, dass dabei keine Auskünfte zu individuellen Fällen gegeben werden und auch keine Rechtsberatung erfolgen kann.

Programm:

Rechte an KI-generierten Texten und Bildern: Wem gehört der Output?

Was ist beim Prompten aus juristischer Sicht zu beachten?

Wer haftet bei der Nutzung von KI-Inhalten?

Kennzeichnungspflichten: Müssen KI-generierte Inhalte als solche kenntlich gemacht werden?

Informationspflichten gegenüber Auftraggebern und Schulungspflichten für Mitarbeitende

Persönlichkeitsrechte bei der Nutzung von KI-generierten Bildern und Videos

Umgang mit Ähnlichkeiten zu realen Werken und möglichen Urheberrechtsverletzungen

Aktuelle Rechtsprechung und juristische Grauzonen im Bereich KI

Dieses Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und Kommunikationsprofis in Unternehmen, Verbänden und Agenturen

Unsere Expertinnen:

Verena Haisch ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt im Medien-, Presse- und Äußerungsrecht. Sie ist Partnerin der Kanzlei Cronemeyer Haisch Rechtsanwältinnen in Hamburg und Vizepräsidentin des Deutschen Juristinnenbundes (djb). Seit 2007 ist sie als Rechtsanwältin zugelassen und war in internationalen Kanzleien wie DLA Piper, Bird & Bird und Hogan Lovells tätig. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Persönlichkeitsschutz im Internet. Sie vertritt Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen im Kampf gegen Hass und digitale Gewalt.

Ulrike Hanky-Mehner ist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation. Seit über drei Jahren begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ in der Kommunikation einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 15 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis sieben Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

