Video-Content für Social Media selbst erstellen / Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Videos sind heute einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Social Media. In diesem Workshop mit Alice Häuser lernen Sie, wie Sie selbst professionelle und wirkungsvolle Videos für Ihre Social-Media-Kanäle produzieren - authentisch, kreativ und technisch sicher.

Professionell, attraktiv & zielgruppengerecht: So gelingt überzeugendes Storytelling im Videoformat

Von der Planung über den Dreh bis hin zur einfachen Bearbeitung erarbeiten Sie alle Schritte, die für ansprechenden Video-Content notwendig sind. Sie erfahren, wie Sie mit Smartphone oder Kamera überzeugendes Storytelling umsetzen, Ihre Zielgruppe erreichen und Inhalte produzieren, die Wirkung zeigen.

Alice Häuser bringt ihre journalistische Expertise und langjährige Erfahrung in der Videoproduktion ein. Ihr Training verbindet praxisnahes Arbeiten mit konkreten Tipps, damit Sie Videos eigenständig umsetzen können - egal ob für LinkedIn, Instagram oder andere Plattformen.

Programm

Grundlagen für erfolgreiche Social-Media-Videos

Planung: Zielgruppe, Botschaften und Storyline

Technik: Kamera oder Smartphone richtig einsetzen

Drehen und Gestalten: Licht, Ton, Bildausschnitt

Praxisübungen mit Feedback und Tipps zur Nachbearbeitung

Diese Inhouse-Schulung richtet sich an alle, die in Unternehmen, Verbänden, Organisationen oder Beratungsunternehmen die selbst Video-Content für Social Media erstellen möchten, um ihre Botschaften professionell und attraktiv zu kommunizieren.

Trainerin Alice Häuser ist zertifizierte Medientrainerin (BMTD) mit über 30 Jahren Erfahrung als Journalistin und Produzentin. Sie unterstützt Fach- und Führungskräfte dabei, professionelle Videos zu erstellen, die authentisch wirken und in Social Media überzeugen.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen

Termin: nach Absprache

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop via zoom möglich.

