Die OWIM GmbH & Co. KG warnt vor der weiteren Verwendung des Produktes "Laser-Entfernungsmesser" der Marke "Parkside" mit der IAN 470757_2407

Neckarsulm (ots)

Die Firma OWIM GmbH & Co. KG führt im Sinne des Verbraucherschutzes aktuell einen Warenrückruf des Artikels "Laser-Entfernungsmesser" der Marke "Parkside" mit der IAN 470757_2407 (siehe Typenschild auf der Rückseite des Artikels) durch.

Bei dem Produkt mit der oben genannten Artikelnummer kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Laser eine zu hohe Stärke aufweist. Dies kann bei unsachgemäßer Verwendung zu Augenschäden führen. Die Firma OWIM GmbH & Co. KG bittet daher alle Kunden dringend, den Rückruf zu beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter zu verwenden.

Der Artikel "Laser-Entfernungsmesser" der Marke "Parkside" mit der IAN 470757_2407 wurde bei Lidl in Deutschland seit dem 14.04.2025 verkauft. Der Artikel kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Warenrückruf ist ausschließlich der Artikel "Laser-Entfernungsmesser" der Marke "Parkside" mit der IAN 470757_2407 (siehe Typenschild auf der Rückseite des Artikels) betroffen. Andere Artikel der Marke "Parkside" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Die OWIM GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

