Stiftung Technisches Hilfswerk (THW)

Presseeinladung Berlin: 16.000 THW-Helferinnen und Helfer erhalten von Stiftung THW wasserdichte Einsatztaschen

Berlin (ots)

Vorstand der Stiftung THW übergibt Spende für zukünftige Einsätze und würdigt damit die unermüdliche Tatkraft der haupt- und ehrenamtlichen THW-Kräfte beim Hochwassereinsatz im Sommer 2021.

Für ihr großartiges Engagement und die hervorragenden Leistungen bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bedankt sich die Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) bei 16.000 Einsatzkräften jetzt mit Spezial-Einsatztaschen. Über Monate hinweg halfen die überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW in dieser Ausnahmesituation, lokale Infrastruktur wieder herzustellen, Schlamm und Wassermassen abzupumpen und die Menschen vor Ort mit Strom, Wasser und Wärme zu versorgen. Während die Einsatzkleidung täglich über Nacht gereinigt wurde, waren die persönlichen Sachen in den Zelten schnell nass und durchgeweicht. Für zukünftige Einsätze und als Zeichen der Wertschätzung erhalten die Helfenden aus zweckgebundenen Spendengeldern der Stiftung THW 16.000 regenfeste und extrem strapazierfähige THW-blaue Rucksack-Trolleys, um ihre persönliche Einsatzausstattung besser zu schützen.

Die symbolische Übergabe der ersten Einsatztaschen an eine Helferin und einen Helfer vom THW Ortsverband Berlin stellvertretend für alle THW-Einsatzkräfte der Starkregenkatastrophe findet am 10. November 2022 beim THW Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf statt.

Die Einsatztaschen werden von Stephan Mayer, MdB und Vorstandsvorsitzender der Stiftung THW, Albrecht Broemme, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung THW und Ehrenpräsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sowie dem Vorstandsmitglied Dennis Fröhlen übergeben.

Termin: Donnerstag, 10. November 2022 um 14 Uhr

Ort: THW Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf im Landesverband BEBBST, Soorstr. 84, 14050 Berlin

Anlässlich der Spendenübergabe laden wir Sie herzlich zum Pressetermin und im Anschluss daran zu einem Imbiss ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung per E-Mail bis zum 9. November 2022 an info@stiftung-thw.de.

Über die Stiftung Technisches Hilfswerk:

Seit Gründung der Stiftung THW im Jahr 2004 unterstützt sie als unabhängige Institution die Arbeit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Mit der Hilfe zahlreicher Spenderinnen und Spender fördert die Stiftung beispielsweise besondere Maßnahmen der Katastrophenhilfe im Ausland, die Jugendarbeit des THW oder die Entwicklung neuer Ausstattung für den Schutz der Bevölkerung.

Die Arbeit des THW lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Die rund 80.000 Helferinnen und Helfer in ganz Deutschland sind hoch motivierte und engagierte Jugendliche, Frauen und Männer, Ältere und Jüngere, Menschen mit deutschen und ausländischen Wurzeln, mit verschiedensten beruflichen und persönlichen Hintergründen. Sie helfen im Notfall schnell, unbürokratisch und unentgeltlich. Das Geld für die Einsätze wird zum überwiegenden Teil aus Steuermitteln finanziert.

Sowohl Einzelpersonen, Unternehmen, Fördervereine oder Stiftungen können die Arbeit der THW Stiftung unterstützen. Die Spenden sichern langfristig den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, die Nachwuchsarbeit und die technische Ausstattung des THW.

Mehr unter https://stiftung-thw.de/spenden/

Original-Content von: Stiftung Technisches Hilfswerk (THW), übermittelt durch news aktuell