ZPMC veröffentlicht neue Strategie zur digitalen Transformation und beschleunigt die industrielle Modernisierung der intelligenten Fertigung

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 15. Februar wurden die ersten 6 Einheiten eines Auftrags über 30 fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), die von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) für seinen Kunden Smart Eco Trans LLC produziert wurden, an den Projektstandort in der Mongolei geliefert. Die Auslieferung der Produkte markiert den Erfolg des Herstellers von ...

mehr