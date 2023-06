World Oceans Day 2023: ZPMC treibt grüne und umweltfreundliche technologische Innovationen zur Erreichung der Netto-Null-Ziele und zur Förderung des menschlichen Wohlergehens voran

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. („ZPMC") hat eine Sammlung von Büchern an die Hanhua Chinesisch-Schule in Hamburg gespendet. Zhou Kaifen, Rektor der Schule, nahm an der feierlichen Spendenübergabe teil. Die Hanhua Chinesisch-Schule ist eine vom „Overseas Chinese Affairs Office of the State Council" (OCAO) anerkannte ...

mehr