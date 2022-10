Caffe e Gelato GmbH & Co. KG

Das Caffe´ e Gelato feiert seine Neueröffnung am Potsdamer Platz (The Playce)

Ein Stück Italien ist zurück mitten in Berlin

Frische, Unverfälschtheit und Bekömmlichkeit zählen zu den Geheimnissen des Speiseeises. Die Rezepte, Geschmacksrichtungen und Eiskreationen werden unermüdlich in dem Eislabor verfeinert. Verwendet werden dabei nur natürliche Zutaten ohne Farb- und Konservierungsstoffe, künstliche Aromen oder hydrierte pflanzliche Fette. Highlight sind die neuen Eiskategorien. Classic, Classic Plus, Eis ohne Zucker, Bioeis und die neuen Gourmetsorten, die eine Kombination aus drei Komponenten widerspiegelt. Eine knusprige, eine cremige und eine kalte Komponente. Echtes handgemachtes italienisches Eis aus Berlin.

Die Potsdamer Platz-Arkaden wurden zu einem neuen Einkaufserlebnis The Playce umgebaut. Der lange Umbau und die Pandemie haben die Eröffnung verzögert. Das Caffe´e Gelato hat alles gegeben und ist nun endlich fertig mit dem aufwendigen Umbau. Es ist ein neuer Platz im The Playce geschaffen worden, wo den Gästen ein echt italienisches Erlebnis geboten wird. Am 21.10.2022 um 13 Uhr öffnet sich wieder die Türen für ein wahres italienisches Geschmackserlebnis.

Über das Caffe´ e Gelato

Das Caffé e Gelato ist seit Eröffnung im Jahre 1998 des Potsdamer Platzes ein fester Bestandteil. Das Geheimnis unseres Erfolgs liegt in der Leidenschaft, die unsere tägliche Arbeit bestimmt. Wir produzieren ausschließlich in der besten Qualität und machen keine Abstriche bei den ausgewählten Zutaten. Wir entwickeln kontinuierlichen unser Sortiment weiter, dass alles geschieht in unserem eigenen Eislabor.

