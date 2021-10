Ritex GmbH

Ritex präsentiert Facelift bei Kondomen und Gleitmitteln

Bielefeld (ots)

Noch klarer und emotionaler: Das ist der neue Facelift der Ritex Produkt-Range. Der neue Look ist moderner und zeitgemäßer und intensiviert die Sichtbarkeit der Produkte im Supermarktregal.

Das neue Design unterstützt den Auftritt und die Präsentation der Ritex Produkte im Handel und leistet den Kunden Hilfe bei der Kaufentscheidung. Die Textebene auf der Front wurde reduziert, um einen klareren Fokus zu schaffen. Der wertige und emotionale Auftritt ist für die Zielgruppe ansprechend. "Das Regal im Handel ist sehr bunt und unübersichtlich, die Verweildauer der Kunden ist relativ kurz. Ziel ist es, dass Ritex hier mit mehr Klarheit auf die Wünsche der Kunden eingeht", sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH.

Die Produktnamen stehen nun besonders markant auf den Packungen, der zugehörige Farbcode wird durch das zurückgenommene Design noch klarer als zuvor gehalten und die Auflistung der Produkteigenschaften auf der Frontseite wurde auf das Wesentliche reduziert.

Auch die Verpackungsrückseite tritt nun aufgeräumter in Erscheinung und liefert auf einen Blick die für den Endverbraucher relevanten Informationen. Besonders hervorgehoben werden die Premium Qualität und das nachhaltige Made in Germany - der Markenkern von Ritex.

Seit über siebzig Jahren produziert und vertreibt Ritex Kondome in Deutschland. "Unser Design hat in den letzten Jahren sehr gut für unsere Marke funktioniert", so Karin Wünsch, Marketingleitung. "Das sich stetig verändernde Verbrauchverhalten stellt uns jedoch immer wieder vor die Frage, wie wir noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen können."

Das neue Layout kann ab sofort im Handel und Online betrachtet werden. Zum Ende des Jahres werden die neuen Verpackungen auch an Handelspartner weltweit ausgeliefert.

Über Ritex

Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Rund 60 Mitarbeiter sind am Firmensitz in Bielefeld in Forschung & Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing von Kondomen und Gleitmitteln beschäftigt. Ritex beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Fragenstellungen rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Original-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuell