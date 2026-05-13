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SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.

Presseeinladung: Jugendbeteiligung auf der re:publica
"BANGER & HÄNGER Awards"

Presseeinladung: Jugendbeteiligung auf der re:publica / "BANGER & HÄNGER Awards"
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Berlin (ots)

Die SOS-Kinderdörfer weltweit diskutieren auf der re:publica über Jugendbeteiligung in Zeiten von Krieg, Reformdruck und Zukunftsängsten und verleihen die "BANGER & HÄNGER Awards" für gelungene und weniger gelungene Jugendbeteiligung.

Über junge Menschen wird politisch viel gesprochen, mitentscheiden dürfen sie oft trotzdem nicht. Ob Wehrdienst, Bildung, Stadtplanung oder Sozialreformen: Viele Entscheidungen betreffen junge Menschen unmittelbar, getroffen werden sie meist ohne sie.

Die SOS-Kinderdörfer weltweit diskutieren deshalb auf der re:publica mit Politikern, Aktivisten und jungen Engagierten darüber, warum junge Menschen bei zentralen Zukunftsfragen oft zu wenig mitentscheiden können und was sich ändern müsste.

Unter dem Titel "Never gonna give YOUTH up - Jugend. Macht. Zukunft." verleihen die SOS-Kinderdörfer weltweit am 20. Mai 2026 außerdem die "BANGER & HÄNGER Awards" für gelungene und weniger gelungene Jugendbeteiligung.

An der Diskussion nehmen teil:

  • Prof. Dr. Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende bei den SOS-Kinderdörfern weltweit
  • Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos
  • Nyke Slawik, MdB, Bündnis 90/Die Grünen
  • Michael Hose, MdB, CDU/CSU
  • Simon David Dreßler ("TheSimonDavid"), Politik-Influencer
  • Robin Backhaus, Jugendbeirat Deutsches Jugendinstitut
  • Eddie Kabuß, Bundesschülerkonferenz

Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin und Moderatorin Tessniem Kadiri.

Im Mittelpunkt stehen Fragen nach echter politischer Mitbestimmung junger Menschen in Zeiten von Krieg, gesellschaftlicher Polarisierung, Zukunftsängsten und tiefgreifenden Reformdebatten.

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Termin:

Mittwoch, 20. Mai 2026

10:00 bis 12:00 Uhr

Ort:

re:publica 2026

Raum Atrium 1

STATION Berlin

Luckenwalder Str. 4-6

10963 Berlin

Anmeldung:

Nach erfolgreicher Anmeldung unter Award Show #BANGERundHÄNGER

erhalten Sie ein kostenfreies Tagesticket für die re:publica 2026 (begrenztes Kontingent)

Weitere Informationen:

#BANGERundHÄNGER

Interviewanfragen und Vermittlung von Gesprächspartner:innen:

Boris Breyer

Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 0160 - 984 723 45

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Boris Breyer
Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit
Tel.: 0160 - 984 723 45
E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org
www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuell

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