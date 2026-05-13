SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.
Presseeinladung: Jugendbeteiligung auf der re:publica
"BANGER & HÄNGER Awards"
Berlin (ots)
Die SOS-Kinderdörfer weltweit diskutieren auf der re:publica über Jugendbeteiligung in Zeiten von Krieg, Reformdruck und Zukunftsängsten und verleihen die "BANGER & HÄNGER Awards" für gelungene und weniger gelungene Jugendbeteiligung.
Über junge Menschen wird politisch viel gesprochen, mitentscheiden dürfen sie oft trotzdem nicht. Ob Wehrdienst, Bildung, Stadtplanung oder Sozialreformen: Viele Entscheidungen betreffen junge Menschen unmittelbar, getroffen werden sie meist ohne sie.
Die SOS-Kinderdörfer weltweit diskutieren deshalb auf der re:publica mit Politikern, Aktivisten und jungen Engagierten darüber, warum junge Menschen bei zentralen Zukunftsfragen oft zu wenig mitentscheiden können und was sich ändern müsste.
Unter dem Titel "Never gonna give YOUTH up - Jugend. Macht. Zukunft." verleihen die SOS-Kinderdörfer weltweit am 20. Mai 2026 außerdem die "BANGER & HÄNGER Awards" für gelungene und weniger gelungene Jugendbeteiligung.
An der Diskussion nehmen teil:
- Prof. Dr. Sabina Schutter, Vorstandsvorsitzende bei den SOS-Kinderdörfern weltweit
- Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos
- Nyke Slawik, MdB, Bündnis 90/Die Grünen
- Michael Hose, MdB, CDU/CSU
- Simon David Dreßler ("TheSimonDavid"), Politik-Influencer
- Robin Backhaus, Jugendbeirat Deutsches Jugendinstitut
- Eddie Kabuß, Bundesschülerkonferenz
Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin und Moderatorin Tessniem Kadiri.
Im Mittelpunkt stehen Fragen nach echter politischer Mitbestimmung junger Menschen in Zeiten von Krieg, gesellschaftlicher Polarisierung, Zukunftsängsten und tiefgreifenden Reformdebatten.
Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.
Termin:
Mittwoch, 20. Mai 2026
10:00 bis 12:00 Uhr
Ort:
re:publica 2026
Raum Atrium 1
STATION Berlin
Luckenwalder Str. 4-6
10963 Berlin
Anmeldung:
Nach erfolgreicher Anmeldung unter Award Show #BANGERundHÄNGER
erhalten Sie ein kostenfreies Tagesticket für die re:publica 2026 (begrenztes Kontingent)
Weitere Informationen:
Interviewanfragen und Vermittlung von Gesprächspartner:innen:
Boris Breyer
Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit
Tel.: 0160 - 984 723 45
E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Boris Breyer
Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit
Tel.: 0160 - 984 723 45
E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org
www.sos-kinderdoerfer.de
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