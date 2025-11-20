SOS-Kinderdörfer weltweit e.V.

Burkina Faso, Bolivien und Kolumbien verbieten Kinderheirat per Gesetz

München (ots)

Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den Good News über das, was uns aufrichtet.

In Burkina Faso, Bolivien und Kolumbien wurde zum Schutz minderjähriger Mädchen und Jungen vor Früh- und Zwangsehen das gesetzliche Mindestheiratsalter auf 18 Jahre angehoben.

Trotz des angestrebten UN-Nachhaltigkeitsziels Kinderehen bis 2030 weltweit zu beenden, wird immer noch etwa jedes fünfte Mädchen verheiratet. Die Hauptursachen dafür sind Geschlechterungleichheit, mangelnder Zugang zu Bildung und Armut. Die gesundheitlichen und psychosozialen Folgen von Kinderehen wiegen schwer: dazu gehören der Verlust der Selbstbestimmung, risikoreiche Frühschwangerschaften, Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, Schulabbruch.

Die meisten Zwangsverheiratungen erfolgen in Subsahara-Afrika. Niger zum Beispiel hat mit 76 Prozent weltweit den höchsten Anteil von Frauen zwischen 20 und 24 Jahren, die minderjährig verheiratet wurden. Im benachbarten Burkina Faso liegt der Anteil bei 51 Prozent, jedes neunte Mädchen wird dort schon vor dem 15. Lebensjahr verheiratet. Gemäß einem neuen Gesetzentwurf dürfen Mädchen und Jungen in Burkina Faso nun erst ab 18 Jahren heiraten.

In Bolivien wurden zwischen 2014 und 2023 mehr als 4800 Ehen mit Minderjährigen registriert. Eine Gesetzesänderung stellt jetzt Ehen mit Minderjährigen unter Strafe, auch Beamte und Beamtinnen, die Kinderehen registrieren, werden künftig strafrechtlich verfolgt.

Und auch Kolumbien hat das Mindestheiratsalter ausnahmslos auf 18 Jahre angehoben. Dort leben 4,5 Millionen junge Frauen, die vor dem 18. Lebensjahr verheiratet worden sind, rund eine Million davon bereits vor dem 15. Lebensjahr.

Rechtsreformen wie die in Kolumbien, Bolivien und Burkina Faso sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Kinderehen, weil sie Kinder rechtlich vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung schützen und Signalwirkung haben. Für die weltweite Stärkung der Rechte von Mädchen ist es darüber hinaus wesentlich, dass generell mehr in geschlechtergerechte Dienstleistungen und Maßnahmen investiert wird.

