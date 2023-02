Skilltree by Blueroots Technology GmbH

Trübes Talent-Klima im HR-Bereich: Interne Ressourcen sind der Schlüssel zur Lösung

Skill-Management fördert Employee Wellbeing und reduziert das HR-Budget

Graz (ots)

Seit 2016 erfasst die Hochschule Fresenius gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Profil M im Rahmen des " Talent-Klima-Index" in halbjährigem Abstand die Verfügbarkeit von Fach- und Führungskräften, sowohl auf dem internen als auch auf dem externen Arbeitsmarkt. Noch nie vorher waren so wenige Fach- und Führungskräfte verfügbar wie heute - zumindest auf dem freien Arbeitsmarkt. Übersehen wird dabei der interne Talentmarkt, bestätigt auch Markus Skergeth, Geschäftsführer von Skilltree: "Arbeitgeber und Verkäufer von Zeitschriften-Abos haben eines gemeinsam: Neue Kräfte und Abonnenten werden mit schönen Geschenken geworben, der Bestand wird jedoch völlig übersehen." Skergeth und sein Team haben eine Software-Plattform entwickelt, die im Unternehmen den einzelnen Mitarbeiter sichtbarer werden lässt und ein internes Talent-Management und -Matching ermöglicht. So lassen sich Projekte optimal personell besetzen, und erstmals hat ein Arbeitgeber eine Übersicht über seine internen Ressourcen - anstatt mit teurem HR-Einsatz neue Kräfte zu suchen.

Employee Wellbeing

Ein weiterer Aspekt, der durch internes Talent-Management eine enorme Verbesserung erfährt: Jeder Mitarbeiter bekommt durch die verbesserte Sichtbarkeit seines gesamten Skill-Angebotes ein besseres Gefühl der Wertschätzung vermittelt. "Die psychische Gesundheit eines Menschen ist ein wesentlicher Bestandteil seines Arbeitslebens und hängt unmittelbar davon ab, wie sichtbar ein Mensch im Unternehmen ist. Durch die Sichtbarkeit, die unsere Software-Plattform gibt, wächst die gegenseitige Wertschätzung und basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre reduziert sich die Personalfluktuation enorm", erklärt Markus Skergeth von Skilltree. HR-Experten nennen das "Employee Wellbeing", was nicht nur durch ergänzende Angebote rund um den Arbeitsplatz beeinflusst wird, sondern vor allem durch die Wertschätzung, die einem Mitarbeiter und seinem Skill Set entgegengebracht werden. Mit den internen Ressourcen kann zudem ein eigener Personalentwicklungsplan erstellt werden, der gezielt aus der Belegschaft heraus auch die Weitergabe von Wissen umfasst.

Unterstützung der Personalvertreter

Auch der Talent-Klima-Index (TKI) der Hochschule Fresenius kommt zu dem Schluss, dass "Vakanzen möglichst aus den 'eigenen Reihen' gefüllt werden sollten". Ein weiterer Aspekt ist die Akzeptanz unter den Mitarbeitervertretern: Denn Betriebs- und Personalräte fordern schon lange, der bestehenden Belegschaft mehr Chancen einzuräumen, anstatt immer nach der Perle auf dem Arbeitsmarkt zu suchen. "Aktives Talent und Skill Management resultiert in starker Mitarbeiterbindung. Es sollte weniger Fokus auf das externe Recruiting gelegt werden und stattdessen die interne Personalentwicklung gefördert werden", fasst Markus Skergeth die Ergebnisse des TKI zusammen. Die Erfahrungen aus zahlreichen Implementierungen der Skilltree-Plattform belegen, dass bis zu 40 Prozent des Fachkräftemangels durch interne Ressourcen bereits besetzt werden könnten - und so auch die Ausgaben im HR-Bereich deutlich reduziert werden können. "Internes Talentmanagement ist deshalb wichtiger denn je" - so resümiert auch die Hochschule Fresenius die Ergebnisse des letzten Talent-Klima-Index.

Über Skilltree

Skilltree ist eine europäische Human Ressource Software für erfolgreiches Kompetenzmanagement zwischen Unternehmen und Mitarbeitern und hilft dabei, den Mangel an Fachkräften durch interne Ressourcen und Fortbildung zu reduzieren. Skilltree verschafft einen Überblick über alle Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter in der Organisation - dem wertvollsten Gut eines Unternehmens. Wie eine Suchmaschine kann zur Planung von Teams nach den nötigen Voraussetzungen gesucht werden. Die Mitarbeiter sind dabei aktiv in der Pflege der eigenen Profile und Fortbildungswünsche und gewinnen so an Wertschätzung im Unternehmen. So hilft Skilltree in kürzester Zeit, Kompetenzen und Bedarf zusammenzubringen.

Original-Content von: Skilltree by Blueroots Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell