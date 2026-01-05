Laifen

Laifen stellt auf der CES 2026 die elektrische Zahnbürste Wave Pro vor

Das globale Lifestyle-Tech-Unternehmen gibt zudem einen Ausblick auf geplante Innovationen für das zweite Halbjahr 2026

Berlin/Las Vegas (ots)

Laifen, das innovative Lifestyle-Tech-Unternehmen, spezialisiert auf leistungsstarke Geräte für die Körperpflege, präsentiert auf der CES 2026 Körperpflegeprodukte der nächsten Generation. Darunter die heute erstmals vorgestellte, weiterentwickelte elektrische Zahnbürste Wave Pro sowie preisgekrönte Elektrorasierer, Hochgeschwindigkeits-Haartrockner und eine Vorschau auf die kommenden Innovationen für das zweite Halbjahr. Ausgestattet mit einem kohärenten Design, verwandeln die Produkte von Laifen alltägliche Routinen in Momente des Komforts, des Wohlfühlens und der Ruhe.

Eine neue Generation des Zähneputzens mit der Wave Pro

Die brandneue elektrische Zahnbürste Wave Pro unterstreicht das Engagement von Laifen für benutzerorientiertes Design und zukunftsfähige Pflege. Aufbauend auf der charakteristischen Verwendung von ABS, Aluminium und Edelstahloberflächen präsentiert die Wave Pro jetzt ein völlig neues Design, Transparent Black, das der Produktreihe eine raffinierte, moderne Ästhetik verleiht.

Angetrieben von Laifens selbst entwickelter, patentierter Oszillations- und Vibrationstechnologie und einem proprietären Servosystem liefert die Wave Pro 60-Grad-Oszillationsbewegungen in Kombination mit bis zu 66.000 Schallvibrationen pro Minute. Sie sorgt so für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung und ist von der von Zahnärzt:innen empfohlenen modifizierten Bass-Technik inspiriert.

Die Wave Pro verfügt außerdem über ein Dual-Mode-Reinigungssystem mit den Modi "Daily Clean" und "Deep Clean", die jeweils drei Intensitätsstufen bieten. So können Nutzer:innen mühelos zwischen einer sanften, angenehmen Reinigung und einem kraftvollen, professionellen Putzgefühl wechseln. Intelligente Funktionen wie der Smart Pressure Sensor, der bei zu starkem Druck warnt, um das Zahnfleisch zu schützen, und personalisierte Putzberichte über die Laifen App spiegeln den Fokus der Marke wider, Tagesroutinen innovativer zu gestalten. Die speziell entwickelten Bürstenköpfe sorgen für eine gründliche Reinigung und sind zugleich sanft zum Zahnfleisch. Die verlängerte Batterielebensdauer von 70 Tagen und das intuitive, ergonomische Design sorgen für ein komfortables und müheloses Erlebnis im täglichen Gebrauch.

Wave Pro wird ab Ende März im Handel erhältlich sein.

Laifens neueste Produktentwicklungen auf der CES 2026

Im Zeitalter des Smart Living ist Laifen führend bei intelligenten Lösungen für die Körperpflege, um Routinen zu vereinfachen, anstatt sie zu verkomplizieren. Laifen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Körperpflegegeräte mit außergewöhnlicher Leistung zu entwickeln, sondern seine Produkte nahtlos in den Alltag zu integrieren, Bedürfnisse der Nutzer:innen zu erkennen und den Alltag komfortabler zu gestalten.

Laifen lädt die Besucher:innen der CES ein, seine intelligenten Körperpflegegeräte am Stand Nr. 30225 in der LVCC South Hall 1 vor Ort zu erleben. Der Stand ist als immersive Lifestyle-Ausstellung konzipiert und bietet interaktive Erlebnisse und praktische Vorführungen. Darüber hinaus wird die Partnerschaft der Marke mit dem spanischen Künstler Martin Sati am Stand zu sehen sein. Martin verwandelte die Wave Zahnbürsten in einzigartige Kunstwerke, indem er digitale und analoge Maltechniken miteinander kombinierte. Durch den Einsatz digitaler Techniken zur Definition der Eigenschaften der Farbe und analoger Methoden, um diese Eigenschaften lebendig zur Geltung zu bringen, verwandelte Sati Alltagsgegenstände in ausdrucksstarke Kreationen, in denen er Technologie und Kunstfertigkeit miteinander verschmolz.

Laifen wird zudem bei Pepcom ausstellen.

Über Laifen:

Laifen ist ein 2019 gegründetes, innovatives Lifestyle-Tech-Unternehmen, das sich auf leistungsstarke Geräte für die persönliche Pflege spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf fortschrittliche Entwicklung und intuitives Design revolutioniert Laifen den Alltag seiner Nutzer:innen durch Produkte, die Spitzenleistung, Effizienz und Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Das Unternehmen ist bestrebt, fortschrittliche Technologie für alle zugänglich zu machen. Derzeit sind Laifens Körperpflegegeräte in über 50 Ländern weltweit verfügbar. Mehr Informationen unter laifentech.com

