Alibaba.com kooperiert mit dem IOC, um Athleten zum Unternehmertum zu motivieren

Alibaba.com wird als exklusiver Partner an der vierten Ausgabe des Athlete365 Business Accelerator-Programms teilnehmen, das auf E-Commerce und globalen Handel ausgerichtete Schulungen, exklusive Mentoring-Möglichkeiten und Accelerator-Pakete bietet.

Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce, wird heute auf einer großen Eröffnungsveranstaltung in Paris bekannt geben, dass das Unternehmen als erster weltweiter E-Commerce-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele an der vierten Auflage des Athlete365 Business Accelerator-Programms („Business Accelerator") teilnimmt – einer vom IOC geleiteten Initiative zur Unterstützung von Athleten mit Möglichkeiten für eine Doppelkarriere und den Übergang in die Selbstständigkeit.

Alibaba.com bringt Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen zusammen und bietet innovative Dienstleistungen und technologiegestützte Business-Tools, um KMU bei der Gründung und dem Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen. Dies vereinfacht den globalen Handel für Käufer und Verkäufer und bietet allen aufstrebenden Unternehmern – einschließlich Sportlern – die Möglichkeit, im Geschäft voranzukommen.

Nach neuen Daten von Alibaba.com* haben fast zwei Drittel (63%) der ehemaligen Sportler Schwierigkeiten, nach dem Sport eine neue Karriere zu finden. Obwohl 76 % der ehemaligen Sportler der Meinung sind, dass sie über übertragbare Fähigkeiten verfügen, die für die Wirtschaft relevant sind, führt nur etwas mehr als die Hälfte (52 %) jetzt ihr eigenes Unternehmen.

Das Athlete365 Business Accelerator-Programm ist ein Unternehmensinkubator, der aktuellen und ehemaligen Profisportlern die Fähigkeiten vermittelt, die sie für die Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens benötigen. Als erster Partner des Programms wird Alibaba.com ein auf E-Commerce und globalen Handel ausgerichtetes, mehrstufiges Schulungsprogramm entwickeln, das den Teilnehmern Kenntnisse in geschäftskritischen Bereichen wie der Nutzung von KI-Tools, globaler Beschaffung und B2B-Export über digitale Marktplätze vermitteln soll.

Durch das Programm will Alibaba.com mehr als 1.000 globale Athleten und ehemalige Athleten mit Schulungen unterstützen. Darüber hinaus bietet Alibaba.com 50 vielversprechenden Kandidaten Business-Accelerator-Pakete im Wert von 10.000 USD** an, die eine Kombination aus Logistik-, Betriebs- und Beschaffungsschulungen sowie Krediten bieten, um den Kandidaten langfristige und nachhaltige Wachstumschancen zu eröffnen.

Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, sagte: „Bei Alibaba.com haben wir erlebt, wie viele Menschen ohne geschäftlichen Hintergrund mit Hilfe unserer Dienstleistungen und Tools zu äußerst erfolgreichen KMU geworden sind. Sportler, die für ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihre positive Einstellung im Sport bekannt sind, bringen diese Eigenschaften auch in die Geschäftswelt ein. Ihre Konzentration und Belastbarkeit verschaffen ihnen als Unternehmer einen Vorteil. Wir von Alibaba.com möchten Sportler dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um als Unternehmer erfolgreich zu sein."

Kaveh Mehrabi, Direktor der Athletenabteilung des Internationalen Olympischen Komitees, sagte: „Wir freuen uns, Alibaba.com als Partner für das Athlete365 Business Accelerator Programm des IOC gewinnen zu können. Indem wir den Athleten mit Hilfe des Mentoring-Programms und der digitalen Tools von Alibaba.com die richtigen Schulungen und Fähigkeiten vermitteln, geben wir angehenden Athleten und olympischen Unternehmern den nötigen Auftrieb, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Die Initiative ist ein starker Beweis für unser gemeinsames Engagement, auf der Expertise unserer TOP-Partner aufzubauen, um Athleten zu befähigen, eine erfolgreiche zweite Karriere aufzubauen."

Um die Kluft zwischen Sport und Wirtschaft zu überbrücken, bietet Alibaba.com den Teilnehmern des Business Accelerator-Programms die Möglichkeit, mit leitenden Angestellten und globalen Teams von Alibaba.com sowie mit seinen Global Ambassadors zusammenzuarbeiten, die alle erfolgreich vom Sport zum Unternehmertum übergegangen sind. Zu den Alibaba.com Global Ambassadors gehören Tony Parker, ein zweifacher Olympiateilnehmer, Elias Schwärzler, ein professioneller Mountainbiker, und Simona Galik Moore, eine ehemalige Profi-Tennisspielerin.

Wie Tony, Elias und Simona – die alle Alibaba.com in ihren jeweiligen Geschäften nutzen – können KMU auf der ganzen Welt von den einzigartigen Angeboten von Alibaba.com profitieren.

