SILBERNETZ INKLUSIVE gGmbH

Erstmalig dauerhafte Plauderbänke für Senioren in Berlin

Silbernetz übergibt am 12. September drei Bänke

Berlin (ots)

Silbernetz hat die ersten drei dauerhaften Plauderbänke für Senior*innen in Berlin initiiert und übergibt sie am 12. September offiziell an die Berliner*innen. Diese neuen Parkbänke sind durch spezielle Armlehnen besonders für Senior*innen geeignet, da sie das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern.

Wir laden Sie herzlich ein zur offiziellen Übergabe der Silbernetz-Plauderbank

am Montag, 12.09. von 10 bis 11 Uhr

an der Wollankstraße 97 in Berlin-Wedding (vor dem Büro des Silbernetz e. V.)

Die Anschaffung der drei Plauderbänke wird gefördert durch die Stiftung Berliner Sparkasse. Aufgestellt werden sie in Kooperation mit dem Bezirksamt Mitte. Sie befinden sich in Laufnähe des Silbernetzbüros in der Wollankstraße in Berlin-Wedding.

"Die drei Plauderbänke im Wedding sind erst der Anfang. Meine Vision ist, dass es in jeder Straße Berlins eine gibt", sagt Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling, "denn es ist erwiesen, dass Bänke die Kommunikation fördern und mobilen älteren Menschen die Teilhabe am Alltagsleben vereinfachen, ganz unabhängig vom Geldbeutel."

Plauderbänke für Senior*innen gibt es bereits seit mehreren Jahren in Deutschland und im Ausland. Sie werden regional auch "Schwätzbänkle", "Schnackbank" oder "Ratschbankerl" genannt. In Berlin sind Silbernetz bisher nur zeitlich begrenzte Plauderbänke bekannt, dabei werden vorhandene Parkbänke temporär zur Plauderbank umgewidmet.

Im September feiert das Silbertelefon den 4. Geburtstag: Seit die Silbernetz-Hotline 0800 4 70 80 90 zum "einfach mal Reden" am 24. September 2018 an den Start ging, erhielt Silbernetz rund 350 000 Anrufe aus ganz Deutschland.

Bitte melden Sie sich per E-Mail an, wenn Sie bei der offiziellen Übergabe am 12. September von 10-11 Uhr dabei sind.

