Vorbild für Wachstum und gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand: Daniel Büchle erhält den Award des 20. Internationalen Marken-Kolloquiums für seine unternehmerische Leistung bei der AfB gGmbH

"Marke - Global Player oder Local Hero": Beim 20. Internationalen Marken-Kolloquium wurde beleuchtet, was starke Marken brauchen, um Erfolge aus der Historie in Zukunft fortschreiben zu können

Entscheiderinnen und Entscheider aus mittelständischen Unternehmen sehen in Innovation und in der Neudefinition von Tradition Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Zukunft

Fundament in einem von zahlreichen Unsicherheiten gekennzeichneten Umfeld ist eine klare Standortbestimmung

Jury des Awards des Marken-Kolloquiums würdigt die herausragende Leistung von Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, als Vorbild für den Dreiklang aus sozialem Engagement, erfolgreichem unternehmerischen Wachstum und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft

Wie verbinden Unternehmen Tradition und Transformation, um erfolgreich profitabel zu wachsen? Was brauchen Marken, um in Zeiten gravierender gesellschaftlicher Veränderungen Strahlkraft nach außen und nach innen entwickeln zu können? Wie lassen sich Tradition und konsequente Kundenorientierung in disruptiven Märkten ausbalancieren? Wie sehen Vorbilder für Innovation im Mittelstand aus? In höchst unterschiedlich gestalteten Vorträgen und intensiven Diskussionsrunden beleuchteten Inhaber und Inhaberinnen, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sowie Vorstände mittelständischer Unternehmen aktuelle Fragestellungen aus vielfältigen Blickwinkeln. Einhelligkeit bestand in einer grundsätzlich positiven Einstellung zu Wandel und neuen Denkansätzen. Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell an zwei Tagen im Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH aus Dortmund ausgerichtet. Bei der Beantwortung der Frage "Global Player oder Local Hero?" rückte das "oder" in den Hintergrund: "Nur, weil wir Local Hero waren, konnten wir Global Player werden" und "Auch für einen Global Player ist es wichtig, Local Hero zu sein", verdeutlichten exemplarisch zwei Einordnungen aus der gemeinsamen Diskussion den engen Zusammenhang als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Markenmanagement.

Mit dem Award 2023 des Marken-Kolloquiums wurde Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, als Vorbild für den Dreiklang aus sozialem Engagement, erfolgreichem unternehmerischen Wachstum und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft ausgezeichnet.

"Beim Internationalen Marken-Kolloquium ist erneut sehr deutlich geworden, über welch hohe Innovationskraft der Mittelstand in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt. Hinzu kommen Wachstumsmut und der Wille, Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere mit Blick auf profitable Wachstumsstrategien spielt dies eine zentrale Rolle. Wir haben in der Diskussion zahlreiche Impulse erhalten, die verdeutlichen, worauf es ankommt, wenn Tradition und Transformation erfolgreich für profitables Wachstum genutzt werden sollen. Eine klare Standortbestimmung und der Blick über den Tellerrand hinaus sind dabei wesentliche Elemente", so Prof. Dr. Guido Quelle, Geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung GmbH.

Die Referentinnen und Referenten beim 20. Internationalen Marken-Kolloquium in der Reihenfolge der Programmgestaltung:

Axel Ritt, Geschäftsführer der Humbucker Music GmbH und Gitarrist der Heavy-Metal Band Grave Digger

Andreas Thümmler, Inhaber und Geschäftsführer der St. Kilian Distillers GmbH

Mag. Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels Betriebsgesellschaft mbH

Hermann Neuburger, Geschäftsführer der Neuburger Holding GmbH und Thomas Neuburger, Geschäftsführer der Neuburger Fleischlos GmbH

Simone Carstens, CFO & COO Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH

Jan-Berend Holzapfel, Inhaber & Geschäftsführer der J.T. Ronnefeldt KG

Astrid Rudolph, Fashion-Expertin

Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH

Sarna Röser, Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Beirätin, Business Angel und Bundesvorsitzende von DIE JUNGEN UNTERNEHMER e.V.

Im Rahmen einer moderierten Scale-up-Session stellten zudem drei junge Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen ihre Gründungsgeschichte und aktuelle Herausforderungen vor:

Tim Eschert, Geschäftsführer Fero Labs GmbH

Stefanie Kästle, Geschäftsführerin Mader GmbH & Co. KG für Looxr

Michael Beitl, Gründer & Geschäftsführer Kern Tec GmbH

Der Award des Internationalen Marken-Kolloquiums

Den diesjährigen Award des Internationalen Marken-Kolloquiums verlieh die Jury, die sich jährlich neu aus den Referentinnen und Referenten des Vorjahres sowie langjährigen Medienpartnern zusammensetzt, an Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, als Vorbild für den Dreiklang aus sozialem Engagement, erfolgreichem unternehmerischen Wachstum und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Die AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon 50% mit Behinderung.

Schirmherr Guido Quelle überreichte den Award im Rahmen eines festlichen Dinners am 7. September in Anwesenheit weiterer Nominierter. "Die Jury hat insbesondere beeindruckt, wie es AfB gelingt, Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt zu integrieren und ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe in der IT-Branche zu geben. Daniel Büchle zeichnet nicht nur der Glaube an die Idee der ,social & green IT' aus, sondern vor allem die hochprofessionelle Umsetzung dessen als starker Partner im IT-Refurbishing und Remarketing. Seine ausgeprägte Expertise ist maßgeblich für die Entwicklung und das Wachstum der AfB gGmbH in den vergangenen Jahren.", fasste Quelle die Jury-Begründung zusammen.

Über die Mandat Managementberatung

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

Über das Internationale Marken-Kolloquium

Als führende Veranstaltung dieser Art im deutschsprachigen Raum steht das Internationale Marken-Kolloquium für Strategie, Marke und Wachstum. Stets ist es ein ausgewählter, limitierter Teilnehmerkreis aus maximal 80 Unternehmerinnen und Unternehmern, Geschäftsführinnen und Geschäftsführern und Vorständen, überwiegend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der im Kloster Seeon im Chiemgau zusammenkommt. Als Forum für Vordenkerinnen und Vordenker im Bereich Markenführung stehen die Kommunikation und das Lernen voneinander, der enge Kontakt zwischen Teilnehmern und Referenten sowie der nachhaltige Ausbau eines starken Netzwerk im Mittelpunkt. Die Beiträge und Diskussionen vermitteln Impulse, Inspiration und neue Zündfunken für unternehmerisches Wachstum. Das Internationale Marken-Kolloquium steht unter der Leitung der Mandat Managementberatung GmbH aus Dortmund.

