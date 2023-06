Hotel Europäischer Hof Heidelberg

And the winner is ...

Sie haben es geschafft - wieder einmal. Das Hotel Europäischer Hof Heidelberg gilt als Deutschlands Vorzeige-Luxushotel. 2022 wurde die geschäftsführende Gesellschafterin Dr. Caroline von Kretschmann zum Hotelier des Jahres ausgezeichnet und erhielt zudem die renommierte Brillat-Savarin Plakette. Auch in diesem Jahr dürfen die Heidelberger wieder Auszeichnungen entgegennehmen. Der Erfolg beruht auf einem mutigen Konzept der Chefin, was sich Jahr für Jahr auszahlt.

Seit mehr als 155 Jahren genießen Gäste aus aller Welt die Vorzüge des Luxushauses. Im eleganten Ambiente des 5 Sterne Superior Hotels fühlen sich Gäste wie Könige und Königinnen. Doch in Wahrheit sind dies die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Konzept von Dr. Caroline von Kretschmann beruht nicht darauf, den Gast primär in den Mittelpunkt zu stellen. Obwohl dies unweigerlich bereits beim Einchecken für die Hotelgäste so scheint. "Wir verfolgen den Ansatz der dienenden Führung und die Kolleginnen und Kollegen stehen für uns an erster Stelle. Denn nur wenn sie zufrieden sind, können es unsere Gäste auch sein." - so von Kretschmann. Tatsächlich wird in Heidelberg eine empathische und familiäre Unternehmensphilosophie gelebt wie in kaum einem anderen Hotel, vielleicht sogar Unternehmen. Vom Auszubildenden bis zum Chefkoch. Von der Reinigungskraft bis zur Bankettleitung gilt: Anerkennung und Wertschätzung sind das Fundament der Zusammenarbeit. Dies zahlt sich aus. Auch in diesem Jahr wurde der Europäische Hof Heidelberg wieder ausgezeichnet. Zum einen als "TOP-Arbeitgeber in der 5-Sterne Hotellerie" und zusätzlich als "TOP Arbeitgeber in der Kategorie Familienfreundlichkeit" durch die Busche Verlagsgesellschaft. Die staatliche Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) hat unabhängig für das Verlagshaus Busche, die 2. Busche-Studie zur Ermittlung der "TOP-Arbeitgeber 2023" im Gastgewerbe durchgeführt. Auf Basis einer quantitativen Befragung wurden aus der Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die besten Arbeitgeber in der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland, Österreich und Südtirol ermittelt. Als Leiterin der "Busche-Studie 2023" zeigt Prof. Dr. Rochnowski, welche Faktoren die Arbeitgeberwahl von Auszubildenden, Nachwuchskräften, Fach- und Führungskräften beeinflussen. Im Rahmen der Studie werden rund 1 Million Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 200.000 Betrieben des Gastgewerbes dazu aufgerufen, ihren eigenen Betrieb zu bewerten. Ziel der Studie ist es, von Auszubildenen sowie Fach- und Führungskräften Informationen über die Arbeitgeberattraktivität der Betriebe zu gewinnen. Ferner werden Lösungsansätze aufgezeigt, um Bewerber und Bewerberinnen effizient auf dem Arbeitsmarkt anzusprechen. Die Ergebnisse der Befragung sollen das Arbeitgeberimage stärken und zur Fachkräftesicherung in den Branchen Hotellerie und Gastronomie in Deutschland, Österreich und Südtirol beitragen. Zudem zählt von Kretschmann wieder zu den TOP 50 Hoteliers.

"Ich freue mich sehr über diese Auszeichnungen und nehme sie stellvertretend für das gesamte Team entgegen. Nur gemeinsam sind solche Erfolge möglich und dafür danke ich unseren Mitarbeitenden von ganzem Herzen." - sagt die Chefin, die den Europäischen Hof Heidelberg bereits in der vierten Generation der Familie von Kretschmann führt und 2018 zur Ehrensenatorin der Stadt Heidelberg ernannt wurde und 2020 die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhielt.

Als Hotelgast kaum zu glauben, dass in Heidelberg das Mitarbeitererlebnis über dem Gasterlebnis steht - aber genau dies scheint der Schlüssel für den dauerhaften Erfolg des Privathotels zu sein.

