Sopra Steria erhält "Best in Class"-Auszeichnung im

PAC INNOVATION RADAR 2023 für Nachhaltigkeitsangebot

Paris/Hamburg (ots)

Für seine IT- und Consulting-Services im Bereich Nachhaltigkeit hat Sopra Steria die "Best in Class"-Auszeichnung im europaweiten PAC INNOVATION RADAR 2023 erhalten. Der Management- und Technologieberater überzeugte dabei unter anderem durch seine Präsenz in Europa, fachübergreifende Kompetenzen und Service-Angebote entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Der PAC RADAR ist ein effektives Instrument, um Software- und ITK-Dienstleister in ihren lokalen Märkten ganzheitlich zu bewerten und zu positionieren. Der INNOVATION RADAR analysiert den Markt der IT-Dienstleister in ganz Europa und bewertet deren Ansätze, Angebote, Strategien und Referenzen im Thema "Nachhaltigkeitsbezogene Beratung & Services". Insgesamt 26 IT-Dienstleister wurden dabei von PAC analysiert.

Sopra Steria konnte sich der Studie zufolge als "Best in Class" positionieren. Ausschlaggebend dabei ist vor allem:

die starke Präsenz der Sopra Steria Gruppe in Europa

ihr umfassendes Angebot im Bereich nachhaltigkeitsbezogene Beratung und IT-Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette

ihre fachübergreifenden Kompetenzen

ihr geistiges Eigentum in Form von Tools, Modellen und Frameworks

ihre bedeutenden Fallbeispiele

"Als europäisches Technologieunternehmen liegt es in unserer Verantwortung, zu einer nachhaltigen digitalen Wirtschaft beizutragen. Um unserer Verpflichtung nachzukommen, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig unser Ökosystem zusammenzubringen, entwickeln wir ökologisch verantwortungsvolle digitale Lösungen für unsere Kunden und unterstützen sie bei ihren Projekten zur Dekarbonisierung ihres Geschäfts. Die Anerkennung unserer Arbeit in der Studie PAC INNOVATION RADAR 2023 unterstreicht die Fähigkeit von Sopra Steria, die großen ökologischen Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen, zu antizipieren und zu integrieren", sagt Fabienne Mathey-Girbig, Executive Director Corporate Responsibility bei Sopra Steria.

"Wir sind überzeugt, dass digitale Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaft spielen. Daher zielt unser PAC INNOVATION RADAR darauf ab, Unternehmen unabhängig von ihrer Branche dabei zu helfen, den richtigen IT-Beratungs- und Dienstleistungspartner zu finden, der sie bei ihrer nachhaltigen Transformation begleitet, sowohl hinsichtlich einer Green IT als auch einer IT for Green. In unserem PAC INNOVATION RADAR ist Sopra Steria als 'Best in Class' eingestuft. Die Gruppe gehört damit zu den Dienstleistern, die am besten positioniert sind, um europäischen Unternehmen zu helfen, ihre Umweltauswirkungen zu verbessern und nachhaltige Entwicklung in das Betriebsmodell zu integrieren", sagt Dina Capelle, Senior Market Analyst bei PAC.

