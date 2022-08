Erpenbach Digital GmbH

Erpenbach Digital GmbH expandiert: Digitale Beratung in Moers sucht neue Mitarbeiter

Moers

Die Erpenbach Digital GmbH, eine moderne digitale Beratung mit Sitz in Moers, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in den Bereichen Online-Marketing, Vertrieb und Management. Ob mit Studienabschluss oder mit abgeschlossener Ausbildung - gefragt sind vor allem Bewerber, die motiviert sind, Dinge voranzutreiben und in einem ambitionierten Team zu wachsen.

Geschäftsführer Frederick Erpenbach: "Insbesondere junge Menschen müssen häufig aus Moers wegziehen, um einen spannenden Job zu finden. Wir bieten diese Möglichkeit jetzt auch lokal. Dafür suchen wir ambitionierte Menschen, die wirklich etwas lernen und ihre persönlichen Ziele mit ihren beruflichen Zielen vereinbaren wollen."

Die Erpenbach Digital GmbH ist Spezialist für digitalen Vertrieb und B2B-Marketing und unterstützt Berater und Dienstleister aus dem B2B-Bereich, durch LinkedIn mehr zahlungskräftige Kunden und Top-Bewerber zu erreichen. Die digitale Beratung hat bereits über 100 Kunden und spannende digitale Großprojekte betreut und bietet ihren Mitarbeitern einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Im Jahr 2020 erkannte Frederick Erpenbach eine Marktlücke auf LinkedIn und gründete daraus 2021 sein Unternehmen, mit dem Ziel, die Umsätze seiner Kunden zu steigern und sie zu den Gewinnern der Digitalisierung zu machen. Ein Jahr später umfasst sein Team bereits acht Mitarbeiter, das in den nächsten Monaten um fünf weitere wachsen soll.

Die Mitarbeiter der Erpenbach Digital GmbH profitieren von regelmäßigen Weiterbildungen in Form von Kursen, Seminaren, Coachings und Büchern, Apple MacBooks und iPhones, hochmodernen und ergonomischen Arbeitsplätzen mit passenden Tastaturen, Bildschirmen und höhenverstellbaren Tischen, einer betrieblichen Altersvorsorge sowie interessanten Aufstiegschancen. Auch Snacks und Getränke wie Tee, Kaffee und Softdrinks werden den Mitarbeitern kostenfrei angeboten.

"Unser Ziel ist es ganz klar, Nummer eins in unserer Branche zu werden. Wir wollen der erste Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, über LinkedIn Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen", verrät der Geschäftsführer über die Vision der Erpenbach Digital GmbH.

Mehr Informationen finden Bewerber unter https://www.erpenbach.digital/karriere

