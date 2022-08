Erpenbach Digital GmbH

Frederick Erpenbach: Erfolgreich skalieren und neue Kunden gewinnen

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Frederick Erpenbach ist der Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Erpenbach Digital GmbH in Moers. Als Spezialist für digitalen Vertrieb und B2B-Marketing unterstützt er mit seinem Team Personalberatungen und Dienstleister dabei, durch LinkedIn zahlungskräftige Neukunden sowie Top-Bewerber für sich zu gewinnen. Dabei setzt der Experte auf eine ganzheitliche Herangehensweise: Mit einem Drei-Schritte-Plan baut er organisch die Präsenz seiner Kunden auf LinkedIn so aus, dass sie den bestmöglichen Eindruck bei ihrer Zielgruppe hinterlassen.

Jährlich werden neue Start-ups gegründet, die Personalberatern das Geschäft streitig machen. Dabei sind die meisten Berater ohnehin gestresst und in ihrem Tagesgeschäft gefangen. Ihnen fehlt die Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Hinzu kommt, dass selbstständige Berater oft weniger verdienen als angestellte, während sie gleichzeitig mehr Aufgaben übernehmen müssen. Dabei erfordern Aufgaben wie Kunden- und Bewerberakquise oder Marketingmaßnahmen viel Know-how und langjährige Erfahrung: "Wer heute keine optimierten Research-Prozesse hat, findet immer schwerer passende Kandidaten und wird von der Konkurrenz überrollt", weiß Frederick Erpenbach von der Erpenbach Digital GmbH. Doch viele Berater haben Angst zu wachsen, weil sie glauben, dass sie dann noch mehr arbeiten zu müssen. In der Realität sieht das jedoch anders aus: "Mit mehr Umsatz und einem größeren Team muss man sich nicht mehr selbst um alles kümmern und kann strategisch statt operativ am Geschäft arbeiten." Genau dabei unterstützt das Team der Erpenbach Digital GmbH ihre Kunden.

Die B2B-Marketingexperten haben es sich zur Aufgabe gemacht, Personalberater und Dienstleister dabei zu unterstützen, mehr Mandate und Personal über LinkedIn zu finden. Denn das weltweit größte Karrierenetzwerk ist mit über 800 Millionen Mitgliedern die optimale Plattform für Führungskräfte und Unternehmen, um Kontakte zu knüpfen, Personal zu rekrutieren und das eigene Netzwerk zu erweitern. Doch die Plattform hat auch einige Hürden und bedarf einer professionellen Herangehensweise: Frederick Erpenbach kennt die Besonderheiten und weiß, wie man sie vom Aufbau des LinkedIn-Profils bis hin zur Kundenakquise systematisch angeht. Sein Erfolgsrezept: ein Drei-Schritte-Plan, mit dem seine Kunden planbar und ohne Kaltakquise, Messen oder Weiterempfehlungen neue Aufträge und Bewerbungen generieren.

Erfolg durch LinkedIn: der Drei-Schritte-Plan der Erpenbach Digital GmbH

LinkedIn funktioniert besser, als viele Menschen glauben, weiß Frederick Erpenbach. "Es gibt keine bessere Möglichkeit, Geschäftsführer und Entscheider direkt zu erreichen." Doch viele Personalberater nutzen das Potenzial der Plattform nicht, weil sie Angst haben, ihre Kunden zu verlieren, wenn sie dort gesehen werden - oder weil sie schlicht nicht daran glauben, dass sie auch online verkaufen können. Für Frederick Erpenbach ein weitverbreiteter Denkfehler. Mit seinem Drei-Schritte-Plan hat er bereits mehr als 100 Klienten zum Erfolg auf LinkedIn verholfen.

Dazu erstellt das Team der Erpenbach Digital GmbH zunächst die LinkedIn Profile für ihre Kunden und richtet auch die ihrer aktiven Mitarbeiter neu her. Hier geht es darum, einen positiven ersten Eindruck zu vermitteln. Danach werden zielgruppenorientierte Inhalte für die Kunden kreiert, die ihre Kontakte immer wieder auf sie aufmerksam machen sollen. Dafür wird auch ein Redaktionsplan mit einer Kombination aus geschäftlichen, persönlichen und informativen Inhalten entwickelt. Im letzten Schritt nimmt das Team durch persönliche Nachrichten direkten Kontakt mit der Zielgruppe ihrer Kunden auf und setzt dabei auf Authentizität und Feingefühl: "Viele fallen direkt mit der Tür ins Haus und pitchen ihre Dienstleistung, sobald sie den Kontakt haben. Das funktioniert in der Regel nicht", weiß Frederick Erpenbach.

Von der Leidenschaft zum eigenen Unternehmen: So wurde die Erpenbach Digital GmbH gegründet

Schon in seiner frühen Jugend kam Frederick Erpenbach durch seinen Vater, der Programmierer ist, mit der Webseitenentwicklung in Berührung. Nach seinem Schulabschluss fand er seinen beruflichen Einstieg bei einem E-Learning-Anbieter, wo er zunächst Aufgaben im Onlinemarketing übernahm - später war er in einer großen E-Commerce-Agentur tätig, in der er erstmals mit LinkedIn vertraut wurde. Schnell erkannte er darin eine Marktlücke, aus der er seine Geschäftsidee entwickelte.

Im Jahr 2020 machte sich der 26-Jährige selbstständig und gründete nach nur einem Jahr die Erpenbach Digital GmbH. Mittlerweile blickt der Unternehmer auf mehrere große Projekte zurück - aber auch in eine große Zukunft: "Unser Ziel ist es ganz klar, die Nummer eins in unserer Branche zu werden." Dabei hält Frederick Erpenbach, was er verspricht: Sein Unternehmen wächst derzeit stark an und Menschen aus den Bereichen Onlinemarketing, Vertrieb und Management haben jetzt die Chance sich zu bewerben und Teil der Vision zu werden.

Sie sind Berater oder Dienstleister im B2B-Bereich und möchten neue Kunden und Wunschbewerber für sich gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Frederick Erpenbach von der Erpenbach Digital GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

Original-Content von: Erpenbach Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell