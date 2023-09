Potsdamer Platz

25 Jahre Potsdamer Platz - Kostenloses Festival mit Sängerin Vanessa Mai

Am kommenden Freitag und Samstag (15. Und 16.09) feiert der Potsdamer Platz sein 25. Jubiläum und lädt die ganze Stadt zum Mitfeiern ein. Highlight sind die Live-Acts am Abend, die hauptsächlich aus weiblichen Künstlerinnen bestehen - denn Female Empowerment ist nur eine von vielen Werten, die der beeindruckende Platz vorleben möchte.

Wenn ein so geschichtsträchtiger Ort wie der Potsdamer Platz zum Geburtstag einlädt, dann können Berliner und Touristen davon ausgehen, dass ihnen einiges geboten wird. Für die Feierlichkeit wird der gesamte Platz umgebaut und es verstecken sich an jeder Ecke Spiel, Spaß und Entertainment. Der Potsdamer Platz ist seit vielen Jahren ein dynamischer Ort des Wandels und hat sich stetig weiterentwickelt. Besonders seit seinem Umbau im Jahr 2020 und der Eröffnung, der neuen Shoppings- und Erlebnis Destination The Playce, im September 2022. Es wurde ein Ort geschaffen, der nicht nur zum Shoppen und Erleben einlädt, sondern Anwohner, Touristen, Berliner aus allen Kulturen und Altersgruppen zusammenbringen möchte. Der Potsdamer Platz ist sehr viel mehr als ein Ort des Verweilens, sondern ein Ort für Erlebnisse.

Für das Grande Finale am Jubiläums Wochenende stehen gleich drei Headlinerinnen auf der Bühne: Paulina Carolina, Aisha Vibes und die Superstar Vanessa Mai. Außerdem auf der Bühne: Megaloh, Mele, Marvin Brooks, Novine, Jenice, Karin Ann und viele mehr. Für die richtige Partystimmung können die Besucher:innen bei Projekt Glitter noch das passende Abend Make-up geschminkt bekommen. Außerdem gibt es Workshops, bei denen man sein eigenes Festival Headpiece erschaffen, oder Zero-Waste Lederohrringe basteln kann. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und so befinden sich überall kleine Bars und Food Stände. Ebenfalls auf ihre Kosten, kommen die allerkleinsten Besucher - für Kinder gibt es eine Vielzahl von Stationen zum Basteln, Bauen und Toben.

Wer es etwas ruhiger mag und sich für die Geschichte des Potsdamer Platzes interessiert, kann sich vorab für eine geleitete Tour anmelden. Diese beginnen bereits am Mittwoch und erstrecken sich über vier Tage. Besucher können zwischen den Kategorien Kunst, Architektur und Geschichte wählen und so in die Vergangenheit des Platzes eintauchen.

Wer vor Ort ist, sollte sich das bunte und vielseitige Spektakel also nicht entgehen lassen. Das ganze Programm und weitere Infos, gibt es hier: Potsdamer Platz Festival.

