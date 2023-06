bigFM

bigFM startet als erster Radiosender in Deutschland mit KI "RadioGPT"* - neues Programm geplant

Bild-Infos

Download

Mannheim / Cleveland (ots)

"RadioGPT"* wurde erst kürzlich in Nord-Amerika von Futuri Media aus Ohio gelauncht und geht jetzt mit bigFM erstmals auf den deutschen Markt.

"RadioGPT"* ist eine cloudbasierte Technologie, aus der - so das Unternehmen mit Sitz in Cleveland - ein Radiosender komplett aus eigener künstlicher Intelligenz entstehen kann. Dazu hat Futuri Media eine eigene Software - TopicPulse, Echo Automation und AI Voice mit GPT-4 von Open AI verbunden.

Künstliche Intelligenz (KI), weltweit als AI bekannt, ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken zu steuern, Wissen aufzunehmen, Sprache zu verstehen und zu erzeugen sowie Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen, um damit vorausschauend und angemessen in seiner Umgebung zu agieren.

Die Macher der Audiotainment Südwest in Mannheim wurden Anfang März dieses Jahres über einen Fachartikel auf heise.de auf das Unternehmen aus Ohio aufmerksam und nahmen unmittelbar Kontakt auf. Heise.de schrieb über "RadioGPT"*, "eine KI-Technologie die in vielen Radio Stationen weltweit zum Einsatz kommen wird".

"Wir waren sofort angefixt. Nicht weil hier synthetische Moderator: innen mit einer Musikauswahl vereint werden, sondern weil "RadioGPT"* drei Dinge im Sendebetrieb versucht umzusetzen: Live, lokal und KI-assistiert", so Andy Abel, Digital-Chef der Audiotainment Südwest.

Audiotainment Südwest Programm-Geschäftsführerin Valerie Weber ergänzt: "Das Faszinierende für uns wäreist, dass neben den üblichen Radio-Inhalten wie Wetter, News und Musikmoderationen der wesentliche Content aus lokalem Social-Media-Content generiert werden soll - also ird unter Einbindung der von Usern. Das Komplexeste für uns wird neben der technologischen Umsetzung der eigene Rahmen für den ethischen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten sein.

Und das alles steht und fällt natürlich mit der Frage: wie gut und emotional sind die deutschen Stimmen, die wir noch entwickeln?"

Tatsächlich ist einer der Bausteine das eigens programmierten Social-Content-System namens TopicPulse, das in der Lage ist, auch lokale Inhalte zu generieren. Diese Futuri-Software ist Teil des Gesamtpaketes von "RadioGPT"*, dass auch an ein übliches Musikplanungssystem oder im Teilbetrieb an Sendestudios von Radiostationen angeschlossen werden kann und damit theoretisch Moderator: innen oder Sprecher: innen ersetzen könnte.

"Innovation gehört zu den Stärken unserer Mitarbeiter: innen. Wir haben den Tipp zu "Radio GPT"* von der bigFM-Morgenmoderatorin Kristina Fixemer bekommen. Sie meinte, dass 'liest sich modern und effizient. Also: machen?' Dieser angstfreie Umgang mit neuen Technologien ist der Motor für Neues. Und die Kreativität und Empathie von Moderator: innen und Redakteur: innen wird das nicht ersetzen. So planen wir bei der Audiotainment Südwest auch nicht, eines unserer bestehenden moderierten Programme zu ergänzen, sondern wollen ein uniques neues Programm kreieren, das auch klar und transparent als synthetisches Programm mit KI gekennzeichnet ist", sagt Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest.

Und in Amerika ist man stolz, dass die Idee gerade bei den vorsichtigen Deutschen zu so schnellen Reaktionen führte und schon nach sechs Wochen Gesprächen die Verträge für die "RadioGPT"* Lizenz unterschrieben werden konnten.

Erin Callaghan, President Enterprise Partnerships, Futuri Media: "We are proud to enter the German market together with our partner Audiotainment Südwest and being one of the first in Europe to do so, despite many other interested companies. From the very beginning, we felt how much the team at Audiotainment Südwest has an entrepreneurial pioneering spirit.We are looking forward to launching the first "RadioGPT"* project in Germany with Audiotainment Südwest."

Erin Callaghan, President Enterprise Partnerships, Futuri Media : "Wir sind stolz, in Deutschland als eines den ersten europäischen Ländern mit "RadioGPT"* auf den Markt zu gehen und haben - trotz vieler anderer interessanter Anfragen - von Anfang an bei den Kollegen der Audiotainment Südwest gespürt, wieviel unternehmerischer Pioniergeist hier die Richtung weist. Wir freuen uns, mit der Audiotainment Südwest das erste "Radio-GPT"* - Projekt in Deutschland an den Start zu bringen".

*RadioGPT ist ein eingetragenes Warenzeichen von Futuri Media in Ohio/USA

bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Als Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment, unterhaltsame und informierende Stories, aktuelle News und Musik ist bigFM für seine Community eine feste Instanz, die sich vom Mainstream absetzt. bigFM erreicht 2,184 Millionen Hörer pro Tag (ma 2023 Audio I) und generiert 7,536 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.

Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2 und erreicht damit Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Die Audiotainment Südwest erreicht insgesamt 5,145 Millionen Hörer pro Tag (ma 2023 Audio I Addition der Hörer pro Tag) und generiert 11,998 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio II).

Original-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuell