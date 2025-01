bwegt

Baden-Württemberg sucht die BWeger und BWegerinnen 2025

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Neue Landesehrung: Das Ministerium für Verkehr und bwegt würdigen den Einsatz der Beschäftigten im ÖPNV / Fahrgäste und Unternehmen sind aufgerufen, ihre Favoriten zu nominieren

Wer macht den Regionalverkehr in Baden-Württemberg besonders freundlich und kompetent? Erstmals vergeben das Ministerium für Verkehr und bwegt, die Landesinitiative für nachhaltige Mobilität, eine Landesehrung für außergewöhnlichen Einsatz im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Ab sofort können Fahrgäste und Verkehrsunternehmen ihre Favoriten und Favoritinnen vorschlagen. Gesucht sind Beschäftigte, die mit Herzblut für die Menschen in Bus und Bahn arbeiten und dafür sorgen, dass Fahrgäste unkompliziert und gut informiert ans Ziel kommen.

"Die Mitarbeitenden der Verkehrsunternehmen bringen die Fahrgäste klimafreundlich und sicher ans Ziel. Ohne sie würden die Züge und Busse stillstehen, keine Tickets verkauft, die Fahrgäste würden nicht ausreichend informiert. Sie unterstützen auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Behinderungen. Kurz: Sie machen den ÖPNV tagtäglich möglich und einfacher", sagt Landesverkehrsminister Winfried Hermann. "Gute Mitarbeitende im ÖPNV sind unverzichtbar für die Qualität. Unsere Wertschätzung für dieses Engagement möchten wir mit der neu geschaffenen Landesehrung BWeger und BWegerinnen zum Ausdruck bringen."

Die Auszeichnung richtet sich an alle, die im baden-württembergischen Nah- und Regionalverkehr im Kontakt mit den Fahrgästen stehen: Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, Busfahrerinnen und Busfahrer, Beschäftigte in der Kundenberatung oder am Steuer eines Zuges. Bis zum 16. Februar 2025 können Fahrgäste Mitarbeitende im ÖPNV, bewegende Geschichten und besondere Erlebnisse auf bwegt.de/bweger einreichen und nominieren. Auch die Verkehrsunternehmen sind aufgerufen, Beschäftigte vorzuschlagen; Eigenbewerbungen sind ebenfalls möglich.

Jury bewertet Freundlichkeit und Kompetenz

Eine Fachjury unter Vorsitz von Verkehrsminister Winfried Hermann wird aus den Bewerbungen die drei Preisträgerinnen oder Preisträger auswählen. Gefragt sind zum Beispiel Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Fachkompetenz und Flexibilität. Neben dem Verkehrsministerium sind der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der landesweite Fahrgastbeirat sowie die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) in der Jury vertreten.

Die zehn beeindruckendsten Mitarbeitenden stellt bwegt auf der Aktionswebseite vor, wo das Publikum dann online über einen Sonderpreis abstimmen kann. Mögliche Geschichten und Fälle sind: besondere Hilfsaktionen, großes Engagement auch in alltäglichen Situationen oder der tägliche freundlich-kompetente Service.

Preisverleihung auf dem ÖPNV-Zukunftskongress in Freiburg

Die Auszeichnungen wird die baden-württembergische Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer beim ÖPNV-Zukunftskongress am 6. Mai in Freiburg übergeben. Zu gewinnen gibt es neben Urkunde und Preistrophäe einen Tag Auszeit. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über Rundum-Sorglos-Pakete mit Ausflügen und Übernachtung freuen. Die Auszeichnung soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

Alle Informationen zur Teilnahme und Nominierung finden Interessierte unter bwegt.de/bweger.

Original-Content von: bwegt, übermittelt durch news aktuell