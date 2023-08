bwegt

Einweihung des landesweit ersten bwegt-Wanderwegs Fichtenberg-Murrhardt

Murrhardt (ots)

bwegt, die Mobilitätsmarke des Landes, erschließt bis Ende des Jahres eine Vielzahl an Streckenwanderwegen für die klimafreundliche Anreise per Bus und Bahn. Den Auftakt dieses landesweiten Projektes macht der erste bwegt-Wanderweg Fichtenberg-Murrhardt, der gleich an drei Bahnhöfe angeschlossen ist. Diesem Beispiel sollen bis Ende 2024 weitere Wanderwege folgen, die gut mit dem ÖPNV zu erreichen sind.

Verkehrsminister Winfried Hermann, Bürgermeister Ralf Glenk (Fichtenberg), Bürgermeister Armin Mößner (Murrhardt) und WaldMeister Walter Hieber werden den ersten bwegt-Wanderweg in Baden-Württemberg feierlich eröffnen.

Zu diesem Termin laden wir Sie herzlich ein.

Datum: Mittwoch, 23. August 2023

Uhrzeit: 08:45 bis 10:30 Uhr

Wer: Verkehrsminister Winfried Hermann, Bürgermeister Ralf Glenk (Fichtenberg), Bürgermeister Armin Mößner (Murrhardt), WaldMeister Walter Hieber

Ort: Bahnhof Murrhardt, 71540 Murrhardt

Anreise mit der Bahn: Haltestelle Murrhardt

Anreise mit PKW: P+R Parkfläche Bahnhof Murrhardt Nord/Fichtestraße

Wir freuen uns, wenn Sie am Termin teilnehmen. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter s.marinescu@anselmoellers.de an. Gerne sendes wir Ihnen dann noch den detaillierten Ablaufplan.

Wir bitten, mögliche Doppelsendungen dieser Einladung zu entschuldigen.

Für nachhaltige Mobilität in Baden-Württemberg

bwegt ist seit 2017 die Mobilitätsmarke des Landes Baden-Württemberg und arbeitet mit den regionalen Eisenbahnunternehmen daran, den Nah- und Regionalverkehr für die Fahrgäste immer weiter zu verbessern. Das Ziel ist die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln. Für eine moderne, klimafreundliche Zukunft - bequem und bezahlbar für alle. Weitere Informationen: www.bwegt.de

Original-Content von: bwegt, übermittelt durch news aktuell