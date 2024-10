bwegt

bwegt-Pendelwochen: Jeder nachhaltige Arbeitsweg zählt

bwegt startet zum ersten Mal die Mitmach-Aktion für Mitarbeitende

Bei den bwegt-Pendelwochen, der Mitmach-Aktion für den Klimaschutz, sammeln Beschäftigte vom 4. bis zum 15. November ihre nachhaltig zurückgelegten Arbeitswege. Dabei bilden sie Teams und können gemeinsam eine Feier gewinnen. Die Anmeldephase ist am 7. Oktober gestartet und endet am 20. Oktober. bwegt ist eine Initiative des Landes für klimafreundliche Mobilität.

Verkehrsminister Winfried Hermann ruft zum Mitmachen auf: "Jeder nachhaltig zurückgelegte Arbeitsweg zählt bei der Aktion - egal ob mit Bus oder Bahn oder selbstaktiv mit Rad oder zu Fuß. Wir rufen alle Pendlerinnen und Pendler auf: Treten Sie als Team an und senden Sie ein starkes Signal für den Klimaschutz im Alltag, der auch Spaß macht. Gerade der Team-Gedanke gefällt mir bei dem Wettbewerb - und im besten Fall steigt der ein oder die andere langfristig auf nachhaltige Mobilität um."

Anmelden, nachhaltig pendeln, Arbeitsweg scannen und feiern

So funktionieren die bwegt-Pendelwochen: Die Beschäftigten bilden Teams und melden sich als Team auf der Aktionswebseite an. Wer Teil eines Teams ist, scannt morgens am Eingang zur Arbeitsstätte einen QR-Code auf dem Aktionsplakat. Anschließend geben die Team-Mitglieder auf der Aktionswebseite einzeln an, wie sie zur Arbeit gekommen sind. Alle nachhaltigen Wege mit Bus oder Bahn oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zählen. Die Teams können ihren aktuellen Stand im Live-Ranking auf der Aktionswebseite verfolgen. Zu gewinnen gibt es eine Feier für das Team.

Auch kleinere Unternehmen und Institutionen bekommen eine faire Chance. Deshalb wird der Hauptpreis unter allen Gruppen verlost, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitswege nachhaltig zurücklegt haben. Für den besten Post zu den bwegt-Pendelwochen gibt es einen Social-Media-Sonderpreis.

Anmeldungen noch bis 20. Oktober möglich

Anmelden können sich die Organisationen und Teams noch bis zum 20. Oktober 2024 unter www.bwegt.de/pendelwochen. Die teilnehmenden Organisationen erhalten Kommunikations-Materialien für die eigene Bewerbung, wie Textbausteine, das Aktionsplakat mit dem QR-Code oder Teilnahme-Karten zum Selbstdrucken, damit die Teilnahme auch analog, ohne Smartphone möglich ist.

