UL Solutions und Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain unterzeichnen Absichtserklärung zur Verbesserung der Sicherheit und Leistung von Elektrofahrzeugbatterien

Die neue Zusammenarbeit soll die sichere, flächendeckende Einführung der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge unterstützen, nachdem die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, und Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain LLC, eine Tochtergesellschaft von Hyundai Mobis, einem globalen Autoteilehersteller mit Schwerpunkt auf autonomem Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung, haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel ist es, die Sicherheit und Leistung von Batterien für Elektrofahrzeuge zu verbessern. Die Beziehung schafft die Voraussetzungen, um das Vertrauen zu stärken, damit sicherere und leistungsstärkere Batterien für Elektrofahrzeuge in die Lieferkette gelangen, während die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit zunimmt.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen in Nordamerika zusammenarbeiten, um die Leistung von Elektroautobatterien zu prüfen. Dazu gehören die Validierung von Zuverlässigkeits-, Leistungs- und Sicherheitsparametern sowie Tests zur Bestätigung der Einhaltung von Vorschriften. Geplant ist, dass diese Arbeit hauptsächlich im UL Solutions North America Advanced Battery Laboratory stattfindet, das voraussichtlich Mitte 2024 in Auburn Hills, Michigan, eröffnet wird. Darüber hinaus hat Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain zugesagt, sich gemeinsam mit UL Solutions an Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Normen zu beteiligen, die die Sicherheit und Leistung von Elektrofahrzeugen betreffen.

„Sicherheit und Leistung sind von entscheidender Bedeutung, um mit dem Fortschritt der Lithium-Ionen-Batterietechnologie Schritt zu halten und das Vertrauen von Verbrauchern und Interessengruppen in die weltweite Produktion, Nutzung und den Transport zu stärken", so Milan Dotlich, stellvertretender Vorsitzender und Leiter der Gruppe Energie- und Industrieautomatisierung bei UL Solutions. „Wir freuen uns, dass Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten schätzt, um sie bei der Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Produkte zu unterstützen. Zudem wollen wir Ansätze zur Verbesserung der Ergebnisse von Elektrofahrzeugbatterien aufzeigen, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu fördern."

„Wir freuen uns darauf, mit UL Solutions zusammenzuarbeiten und unsere Erfahrungen mit der Industrie für Elektrofahrzeugbatterien zu teilen, um die Sicherheit und Leistung ihrer Innovationen zu verbessern", sagte Sungkuk Park, Präsident von Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain. „Dies wird für die sichere und nahtlose Einführung des batteriebetriebenen Verkehrs entscheidend sein."

Hyundai Mobis betreibt derzeit an neun Standorten auf der ganzen Welt Produktionsstätten für Elektrofahrzeuge und ist dabei, sechs neue Produktionsstätten für Elektrofahrzeuge in Südkorea, Nordamerika und Indonesien zu errichten. Das Unternehmen baut seine Investitionen und Kooperationen mit führenden Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung weiter aus.

Informationen zu UL Solutions Als weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft verwandelt UL Solutions die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 100 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen zusammen mit Softwareprodukten und Beratungsangeboten, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL-Zertifizierungszeichen dienen als anerkanntes Symbol des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Weiterentwicklung unserer Sicherheitsmission wider. Wir unterstützen unsere Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unser Wissen ist Ihr Vorteil.

Informationen über Hyundai Mobis Hyundai Mobis ist der sechstgrößte Automobilzulieferer der Welt mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten von Hyundai Mobis gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis hat seine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Südkorea und verfügt über vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mobis.co.kr/.

