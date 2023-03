Gemeinsam Menschen bewegen / Alphartis SE wird Mobilitätspartner des Festspielhauses Baden-Baden

Festspielhaus Baden-Baden gGmbH

Das Festspielhaus Baden-Baden und die Alphartis SE gehen eine Mobilitätspartnerschaft ein. Damit verbindet sich eines der größten europäischen Opern- und Konzerthäuser mit einer der größten deutschen Autohandels- und Mobilitätsdienstleistungsgruppen.

Mit über 220.000 Einzelkunden und mehr als 40.000 gewerblichen Kunden sowie 400 Großkunden generiert die Alphartis SE mit ihren Tochtergesellschaften ahg und bhg eine besondere wirtschaftliche Dynamik auf dem Gebiet der Mobilität. Dabei vertritt sie zwölf große internationale Fahrzeugmarken und bietet weitere mit dem Thema Mobilität verbundene Dienstleistungen an. Firmensitz der Alphartis SE ist Horb am Neckar.

"Kultur bewegt schon immer die Menschen, und Bewegung ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern unser Leben. Und so freuen wir uns auf viele bewegende künstlerische Erlebnisse im Jubiläumsjahr des Festspielhauses", sagt Alphartis-Vorstandsvorsitzender Albrecht Wollensak. Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa ergänzt: "Die neue Mobilitätspartnerschaft weist in die Zukunft des Festspielhauses. Im Jahr unseres 25. Geburtstag treiben uns viele Zukunftsfragen im positiven Sinne um. Dazu zählt auch, wie sich das Festival der Zukunft zu Themen von Mobilität und Nachhaltigkeit aufstellt. In der Alphartis SE sehen wir einen überaus erfolgreichen und dynamischen Partner, der mit uns zusammen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zukunftsgerecht bewegen möchte. Unsere Künstlerinnen und Künstler werden dazu bewegende Momente auf der Bühne des Festspielhauses bieten."

Das Festspielhaus Baden-Baden wurde 1998 eröffnet und zählt zu den besten Adressen der klassischen Musik, der Oper und des Tanzes in der Welt. Sieben Festivals und zahlreiche Einzel-Veranstaltungen ermöglichen dem Publikum jährlich die Begegnung mit Spitzenkünstlerinnen und -künstlern. Sein weitgehend aus Spenden, Sponsoring und Ticketerlösen finanzierter privater Betrieb macht das Festspielhaus Baden-Baden einzigartig in der europäischen Kulturlandschaft. Das 2500-Plätze-Haus gehört der Stadt Baden-Baden, die es der Kulturstiftung Festspielhaus Baden-Baden und seiner Betriebsgesellschaft vermietet.

Die neue Mobilitätspartnerschaft beginnt am 1. April 2023 mit der Eröffnung der Baden-Badener Osterfestspiele 2023.

