Schüler:in, Kellner:in oder Professor:in? Von der Nordsee oder aus dem Voralpenland? Wer beweist sich in "99 - Eine:r schlägt sie alle" als DAS Allroundtalent am Freitag in SAT.1?

Luftballons, die knallen, Popcorn, das poppt. Frisbees, die durch die Halle sausen und Wunderkerzen, die Funken sprühen. Hört sich nach Spaß an? Auf jeden Fall! In der zweiten Staffel der erfolgreichen SAT.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" treten ab Freitag, 8. Juli, 20:15 Uhr, insgesamt 100 Kandidat:innen in 99 verrückten, spannenden und herausfordernden Spielen gegeneinander an. Und es gilt nur eine Regel, um am Ende als Sieger:in hervorzugehen: Sei niemals der oder die Letzte.

97 der Kandidat:innen kommen aus allen Teilen Deutschlands. Von der Nordsee bis zum Voralpenland, vom Ruhrgebiet bis in die Hauptstadt, aus Dörfern oder Metropolen. Drei Kandidat:innen haben sogar den Weg aus Österreich, den Niederladen und Luxemburg auf sich genommen, um bei "99 - Eine:r schlägt sie alle!" mit dabei zu sein.

Sie sind zwischen 18 und 78 Jahre alt und arbeiten als Kellner:in, Professor:in, Sales Manager:in, besuchen die Uni oder noch die Schule. Sie treten allein an oder mit dem Ehemann, der Ehefrau, dem besten Kumpel oder der besten Freundin. Und sie alle haben nur ein Ziel: Sie alle wollen am Ende als Sieger:in aus der Show hervorgehen. Dafür müssen die Kandidat:innen die Spiele mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness meistern. Nach jedem Spiel gilt: Der oder die Letzte fliegt!

Wer schafft es, in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein und im finalen 99. Spiel, 99.000 Euro zu gewinnen?

Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola.

Alle 100 Teilnehmer:innen, sortiert nach den Postleitzahlen ihrer Wohnorte:

Thomas Majka, 33, aus 01259 Dresden, Stefanie Böhme, 40, aus 06110 Halle, Daniel Körber, 35, aus 10115 Berlin, Khalid Al Saleh, 36, aus 10115 Berlin, Loona Poncio, 51, aus 10117 Berlin, Helga Lydia Bittner, 62, aus 10245 Berlin, Ivo Berg, 32, aus 10247 Berlin, Lisa Kuhn, 20, aus 10407 Berlin, Uwe Gries, 65, aus 10713 Berlin, Sonja Nackmayr, 55, aus 10829 Berlin, Melissa Kliem, 22, aus 12524 Berlin, Martin Klica, 35, aus 14057 Berlin, Patrizia Haensch, 31, aus 14621 Schönwalde-Glien, Resmi Bilali, 39, aus 18057 Rostock, Katrin Mansel, 38, aus 18057 Rostock, Monika Bärbel Rita Krug, 78, aus 18119 Rostock, Jeanne Zeitler, 18, aus 20457 Hamburg, Kenneth Manu, 26, aus 22305 Hamburg, Ingo Ernst, 72, aus 22587 Hamburg, Anja Czojor, 58, aus 21244 Buchholz in der Nordheide, Alexandra Mayer-Reinbach, 35, aus 22085 Hamburg, Malolake Bakayoko, 28, aus 22559 Hamburg, Nadine Hamm, 45, aus 23843 Travenbrück, Daniel Michel, 31, aus 24105 Kiel, Jochen Garbers, 55, aus 25779 Schlichting, Ilona Mai, 25, aus 26384 Wilhelmshaven, Alessandro Bünnagel, 24, aus 28717 Bremen, Kevin Messerschmidt, 29, aus 30171 Hannover, Gil Maria Koebberling, 59, aus 30519 Hannover, Carolin Hambrock, 26, aus 30657 Hannover, Maximilian Laber, 32, aus 32758 Detmold, Jannik Schröder, 31, aus 33813 Oerlinghausen, Anne Dietz, 36, aus 35440 Linden, Valerie Anna Heßler, 32, aus 35510 Butzbach, Anita van Vlaardingen, 42, aus 38126 Braunschweig, Nahom Tesfasilasie, 38, aus 40231 Düsseldorf, Soran Schmit, 46, aus 40699 Erkrath, Michael Meyer, 65, aus 40723 Hilden, Nicole Krupke, 32, aus 40789 Monheim am Rhein, Alisa Helten, 26, aus 41472 Neuss, Violeta Argun, 19, aus 41849 Wassenberg, Chahrazad Hsini, 34, aus 42549 Velbert, Sandra Schweda, 22, aus 44328 Dortmund, Darius Kleine, 22, aus 45131 Essen, Kevin Wrede, 27, aus 45326 Essen, Danny Peisker, 19, aus 46117 Oberhausen, Christina Schröder, 35, aus 47509 Rheurdt, Sabine Ritter, 42, aus 47509 Rheurdt, Petra Wirbelauer, 50, aus 47798 Krefeld, Maximilian Wiegels, 34, aus 47803 Krefeld, Michelle Wiegels, 25, aus 47803 Krefeld, Tabea Ungruhe, 20, aus 49074 Osnabrück, Elisabeth Duetsch, 32, aus 49549 Ladbergen, Peter Braun, 28, aus 50735 Köln, Christian Lange, 31, aus 50735 Köln, Christopher Bee, 60, aus 51069 Köln, Bianca Gruna, 27, aus 51373 Leverkusen, Nicol Oldhafer, 29, aus 51373 Leverkusen, Celine Schumacher, 20, aus 51381 Leverkusen, Luca vom Stein, 21, aus 51381 Leverkusen, Wolfgang Prof. Dr. rer.nat. Schulz, 63, aus 52080 Aachen, Lou Lou Rumpf, 21, aus 53115 Bonn, Johann Schepanek, 38, aus 53894 Mechernich, Christoph Engels, 54, aus 54538 Bengel, Udo Hoffmann, 55, aus 57334 Bad Laasphe, Adela Mulic, 29, aus 59067 Hamm, Madjabin Razai, 36, aus 60316 Frankfurt am Main, Franziska Prantner, 24, aus 60318 Frankfurt am Main, Daniel Franzen, 39, aus 60388 Frankfurt am Main, Jasmin Ziegler, 30, aus 60388 Frankfurt am Main, Bianca Heinz, 37, aus 64331 Weiterstadt, Nadja Rautenberg, 43, aus 64521 Groß-Gerau, Christine Wenzel, 42, aus 64521 Groß-Gerau, Suleiman Mahmoud, 29, aus 64521 Groß-Gerau, Kornelia Ralbovski, 43, aus 64625 Bensheim, Corinna Drewes, 27, aus 65189 Wiesbaden, Behlül Emre Bilici, 53, aus 67227 Frankenthal, Dennis Schuppel, 38, aus 67368 Westheim, Fatma Bilali, 37, aus 68723 Schwetzingen, Jennifer Löffler, 34, aus 70186 Stuttgart, Soni Kais, 30, aus 72764 Reutlingen, Joachim Schmidt, 54, aus 74676 Niedernhall, Cornelia Suhm, 62, aus 78056 Villingen-Schwenningen, Raphael Merkt, 28, aus 78549 Spaichingen, Eileen Harr, 25, aus 79261 Gutach im Breisgau, Leon Dragoi, 25, aus 80798 München, Thomas Mierke, 51, aus 81673 München, Maryna Shvets, 19, aus 81669 München, Stefan Ritzer, 50, aus 83075 Bad Feilnbach, Xaver Himpsl, 35, aus 85579 Neubiberg, Maria Ebenhoch, 43, aus 86343 Königsbrunn, Ramona Kuen, 30, aus 86381 Krumbach, Harry Götze, 52, aus 86899 Landsberg am Lech, Franziska Jörss, 28, aus 90478 Nürnberg, Stefan Weippert, 38, aus 97222 Rimpar, Philipp Lein, 21, aus 98693 Ilmenau, Frank Lein, 51, aus 98693 Ilmenau, Ralf Methling, 31, aus 6133 ZA Sittard, Niederlande, Steve Reuter, 43, aus 6955 Rue de Rodenbourg, Niederanven, Luxemburg, Melisande Mages, 30, aus 6671 Weißenbach am Lech, Österreich.

Untertitel sind über die Teletextseite 149 abrufbar. Eine live Audiodeskription wird über die Sat.1 AD APP und über den Alexa Skill (Info auf der Webseite www.sat1.de/barrierefrei) angeboten.

Weitere Informationen unter: www.sat1.de/tv/99

"99 - Eine:r schlägt sie alle!" vier Folgen am 8./22./29. Juli 2022 und am 12. August, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

