CIBT erweitert seine Servicekapazitäten um Reisevisa in Hongkong

Internationale und nationale Kunden von CIBT können jetzt auf Dienstleistungen in Hongkong zugreifen.

CIBT, ein führender Anbieter von Visa-, Einwanderungs- und Dokumentendiensten, gibt die Ausweitung seiner Dienstleistungen in Hongkong bekannt. Zuvor bot CIBT unter seiner Marke Newland Chase Dienstleistungen im Bereich Einwanderung und Arbeitserlaubnis an. Nun werden die Dienstleistungen in Hongkong um die Marke CIBTvisas erweitert.

CIBTvisas ist auf die Bewältigung der Komplexität des Visumverfahrens spezialisiert, indem es die Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten und zu reisen, vereinfacht. Zu den Dienstleistungen, die jetzt in Hongkong unter der Marke CIBTvisas angeboten werden, gehören Geschäfts- und Touristenvisa, umfassende Visaunterstützung für einige der beliebtesten Auslandsziele Hongkongs sowie Dokumentationsdienste einschließlich Notarisierungen und Unterstützung bei polizeilichen Führungszeugnissen. Die Niederlassung wird den Einwohnern von Hongkong ebenfalls Unterstützung bei der Beschaffung von APEC-Karten anbieten.

„Hongkong ist ein strategischer Standort für Geschäftsreisen, globale Mobilität und Freizeitreisen," erklärte Steven Diehl, CIBTs Chef der Unternehmensentwicklung und Beauftragter für aufstrebende Märkte. „Die Ausweitung unserer Dienstleistungen dort ergänzt unser bestehendes Angebot an eigenen Niederlassungen in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt. Unsere Kunden wünschen sich das gleiche Maß an Service und Fachwissen für ihre Mitarbeiter und mit einer Niederlassung in Hongkong können wir diese Anforderungen erfüllen."

Um diese zusätzlichen Dienstleistungen in Hongkong zu unterstützen, hat das CIBT Experten vor Ort eingestellt, die sich mit den Visabeantragungsverfahren in Hongkong bestens auskennen. Ziel ist es, den Kunden von CIBTvisas einen personalisierten und effektiven Service zu bieten, der auf der branchenführenden Technologie und der firmeneigenen Wissensdatenbank von CIBT aufbaut. Damit ist CIBTvisas in der Lage, Kunden bei der geschäftlichen Mobilität und bei internationalen Reisen von und nach Hongkong zu unterstützen.

Mit der Ausweitung der Dienstleistungen unterstreicht CIBT die Bedeutung des APAC-Marktes für die Geschäftswelt und die globale Mobilität und ist Teil der laufenden globalen Expansionsstrategie von CIBT. CIBTvisas Dienstleistungen in Hongkong werden von Latha Olavatth, VP, Managerin zuständig für Kundenbeziehungen und Jasmin DelaCruz, Kundenbetreuerin, unterstützt.

