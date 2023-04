BESE-MEDIA

Als Rohrreinigungsbetrieb Fachkräfte finden? 5 Gründe, warum Kanalbetriebe nicht das passende Personal finden

Gummersbach (ots)

Viele Betriebe setzen bei der Suche nach Personal auf unterschiedlichste Methoden. Doch oftmals erreichen sie mit ihrer Vorgehensweise nicht diejenigen Fachkräfte, die sie sich für ihr Unternehmen wünschen. So bekommen sie meistens kaum Bewerbungen - und wenn, dann nur die komplett falschen Leute.

"Es gibt eine Vielzahl von Problemen, die Betrieben bei der Mitarbeitersuche zu schaffen machen. Von einer falschen Ansprache, der falschen Plattform bis hin zum mangelhaften Auftritt, ist alles dabei", so Experte Erich Bese. Mit seinem Team hat er sich auf das Onlinemarketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert. Seit mehr als fünf Jahren unterstützt Erich Bese seine Kunden bei allen wichtigen Themen rund um das Onlinemarketing und Recruiting.

Er verrät in diesem Gastartikel fünf Gründe, warum Rohrreinigungsbetriebe nicht das passende Personal finden.

1. Schwierigkeiten bei der Überzeugung potenzieller Bewerber von der Branche

Ein wichtiger Grund, warum Rohrreinigungsbetriebe oft Schwierigkeiten haben, das passende Personal zu finden, ist die Schwierigkeit bei der Überzeugung potenzieller Bewerber von der Branche. Viele Bewerber haben möglicherweise keine Vorstellung davon, was die Arbeit in einer Rohrreinigungsfirma tatsächlich beinhaltet, was dazu führen kann, dass sie sich nicht für eine Stelle in diesem Bereich interessieren.

Es ist daher wichtig, dass Rohrreinigungsbetriebe ihre Stellenangebote und ihre Branche gut präsentieren und potenzielle Bewerber von den Vorteilen überzeugen, die die Arbeit in diesem Bereich bietet. Dazu können beispielsweise die Entwicklung einer positiven Arbeitgebermarke und die Bereitstellung von klaren Karriereperspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten beitragen.

2. Mangel an geeigneten Plattformen

Traditionelle Recruiting-Methoden wie Printanzeigen erzielen oft nur begrenzte Erfolge, da die meisten Menschen ihre Jobsuche heutzutage online durchführen. Rohrreinigungsbetriebe müssen sich daher mit der Frage auseinandersetzen, welche Plattformen sie nutzen sollten, um potenzielle Mitarbeiter zu erreichen. Hierbei ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln, um die eigene Präsenz auf relevanten Online-Plattformen zu erhöhen und Stellenangebote ansprechend zu präsentieren.

3. Fehlende Erfahrung im Bereich Onlinemarketing

Viele Rohrreinigungsbetriebe haben keine oder nur begrenzte Erfahrung im Bereich des Onlinemarketings und wissen daher nicht, wie sie das eigene Unternehmen positionieren und ihre Stellenangebote online am besten präsentieren können. Dabei kann eine schlechte Präsentation dazu führen, dass Bewerber und selbstständige Rohrreiniger sich erst gar nicht für eine Stelle in dem Unternehmen interessieren. Insbesondere für das Onlinemarketing ist es daher ratsam, sich die Unterstützung eines Experten ins Boot zu holen.

4. Mangel an Wettbewerbsfähigkeit bei Gehalt und Zusatzleistungen

Eine weitere Herausforderung für Rohrreinigungsbetriebe ist die Konkurrenz mit anderen Unternehmen, die um die gleichen Fachkräfte kämpfen. Wenn das Gehalt und die Zusatzleistungen nicht konkurrenzfähig sind, können Bewerber zu anderen Unternehmen abwandern.

Um attraktiv zu bleiben und potenzielle Bewerber zu halten, müssen Rohrreinigungsbetriebe wettbewerbsfähige Vergütungen und Leistungen anbieten und ihre Mitarbeiter auf verschiedene Weise unterstützen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Schulungen, einer guten Arbeitsatmosphäre und Flexibilität bei Arbeitszeiten.

5. Fehlende Flexibilität bei Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen

Viele Kanalbetrieb Fachkräfte suchen heutzutage nach Arbeitsplätzen, die eine gute Work-Life-Balance bieten und es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit mit anderen Verpflichtungen wie Familie und Freizeitaktivitäten in Einklang zu bringen. Wenn Rohrreinigungsbetriebe daher nicht bereit sind, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen anzubieten, können sie potenzielle Bewerber abschrecken, die diese Flexibilität suchen.

Unternehmen sollten daher offen sein für alternative Arbeitsmodelle, um Bewerber anzulocken, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben suchen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rohrreinigungsbetriebe bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern vor großen Herausforderungen stehen. Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Recruiting-Strategie überdenken und neue Wege gehen, um qualifizierte Fachkräfte anzuziehen. Durch eine verbesserte Präsentation auf relevanten Plattformen, gezieltes Marketing und eine attraktive Unternehmenskultur können Unternehmen die Chancen erhöhen, die richtigen Mitarbeiter für ihren Kanalbetrieb zu finden.

Eine Möglichkeit, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist die Zusammenarbeit mit Experten, die sich darauf spezialisiert haben, Fachkräfte für Rohrreinigungsbetriebe zu finden.

Über Erich Bese:

Erich Bese ist der Gründer und Geschäftsführer von BESE-MEDIA. Mit seinem Team hat er sich auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert. Sein Ziel: Kompetente Betriebe im Internet sichtbar zu machen und ihnen so zu mehr Kunden und Mitarbeiter zu verhelfen. Seit mehr als fünf Jahren unterstützt Erich Bese seine Kunden bereits bei allen wichtigen Themen rund um das Online-Marketing und die optimale Webseite. Mehr Informationen unter: https://bese-media.de

Original-Content von: BESE-MEDIA, übermittelt durch news aktuell