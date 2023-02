BESE-MEDIA

Neue App von BESE-MEDIA verhilft Rohrreinigungsbetriebe zu deutlich mehr Aufträgen

Wiehl (ots)

Wenn der Abfluss überläuft oder die Hauptleitung verstopft ist, ist schnelle Hilfe vonnöten. Statt zum Telefonbuch greifen die Menschen heute allerdings zuerst zu PC und Smartphone, um online nach einem Anbieter für Kanal- und Rohrreinigungen zu suchen. Erich Bese hat sich daher mit seiner Agentur BESE-MEDIA darauf spezialisiert, Betrieben aus der Branche zu einem vorderen Platz in den Suchergebnissen und damit deutlich mehr Aufträgen zu verhelfen.

Sind die Rohre erst einmal verstopft, muss es meist sehr schnell gehen. Bei der Suche nach dem geeigneten Anbieter, wird entsprechend die Firma den Zuspruch bekommen, die es geschafft hat, sich einen der ersten Plätze auf der ersten Google-Seite zu sichern und im zweiten Schritt seriös und überzeugend auftritt, weiß auch Erich Bese. Als Gründer und Geschäftsführer von BESE-MEDIA ist er bereits seit mehreren Jahren auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert. Damit weiß er genau, wie Unternehmen in der Branche mehr Aufträge für Rohrreinigungen in ihrer Region gewinnen können. Zu diesem Zweck bietet er seinen Kunden nun exklusiv eine App an, die dabei hilft, Daten zur Auftragsgewinnung effektiv zu erfassen und entsprechend auszuwerten. Wie seine Kunden von der neuen App profitieren und was diese im Detail bereithält, hat Erich Bese im Folgenden verraten.

Nur noch Kundenanrufe, die zu Aufträgen führen

Wer als Rohrreinigungsbetrieb konstant viele Aufträge gewinnen will, benötigt neben einer gut aufgebauten Website auch eine passende Marketing-Strategie. So fließen zwar auch die Qualität der Informationen und der Darstellung in die Bewertung einer Website ein, die Möglichkeiten bezahlter Anzeigen sollten jedoch ebenso genutzt werden: Wer hier als Rohrreinigungsbetrieb in seiner Region viele Klicks auf seine Unternehmensseite generieren kann, wird auch entsprechend häufiger in der Ergebnisliste angezeigt - ein sich selbst verstärkender Prozess.

Jedoch besteht die übliche Praxis von Standardagenturen im Marketing darin, regelmäßig Klickberichte zu versenden, um die Anzahl der Klicks auf die Website zu verfolgen - die tatsächliche Zahl der Aufträge dagegen bleibt meist unbeachtet. So berauben sie sich jedoch der Möglichkeit, die Erfolgskriterien präzise zu messen und damit auch das Werbebudget effektiv zu steuern.

Daher setzt die BESE-MEDIA hier vor allem Trackingnummern in einer eigens entwickelten App ein. Indem jeder eingehende Anruf in der App protokolliert wird, lassen sich viele relevante Informationen gewinnen, die eine gezielte Auswahl der Erfolgsfaktoren ermöglichen. So ist neben der Dauer des Gesprächs und dem Anrufer-Standort vor allem der bei Google eingegebene Suchbegriff entscheidend - so wird es möglich, dynamisch auf die eigene Relevanz in den Suchergebnissen zu reagieren. Die App ist außerdem direkt mit dem Google ADS-Konto der Betriebe verknüpft: Der Google-Algorithmus wird also in Echtzeit über die Suchergebnisse informiert und kann frühzeitig die erfolgreichen Suchanfragen von den weniger erfolgreichen trennen. Wer als Rohr- und Kanalreinigungsbetrieb über die häufigsten Suchbegriffe in seiner Region auf dem Laufenden bleibt, kann bereits nach kurzer Zeit deutlich mehr Aufträge für sein Unternehmen generieren.

Aufträge analysieren und Kommunikation anpassen

Schließlich sollte auch genau berücksichtigt werden, welcher Suchbegriff und welche Werbeanzeige nicht nur zu einer Kontaktaufnahme, sondern letzten Endes auch zu einem lukrativen Auftrag geführt haben. So macht es einen großen Unterschied, ob ein erfolgreicher Auftrag über eine Spüle für 150 Euro oder für eine größere Sanierung von 10.000 Euro ausgeführt wurde - diese Kriterien müssen daher Teil jeder Analyse erfolgreichen Marketings sein. Indem in der App der BESE-MEDIA die Rohrreinigungsbetriebe jedem Anruf einen Wert zuweisen und etwa zu niedrige Auftragswerte von vornherein ausschließen, können sie möglichst viele lukrative Aufträge mit möglichst wenig Werbebudget erzielen. Nur wenn bekannt ist, welche Werbemaßnahmen erfolgreich sind und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht, kann das Auftragsvolumen nachhaltig und kosteneffizient erhöht werden.

Standorte eingrenzen und nachvollziehen

Mit der App der BESE-MEDIA ist es zudem möglich, die Anzahl der Aufträge pro Standort oder pro Mitarbeiter auszuwerten. So werden die Leistungen und Erfolge einzelner Regionen oder Standorte leicht nachvollziehbar, wodurch die Marketing-Maßnahmen noch gezielter geplant und eingesetzt werden können. Neben der App sind diese professionellen Auswertungen auch als Plattform für den PC verfügbar - die Geschäftsführer und Betriebsinhaber können daher jederzeit verfolgen, wo sich besonders viele Aufträge mit wenig Werbemitteln erzielen lassen.

Sie sind Inhaber eines Kanal- oder Rohrreinigungsunternehmens und wollen mehr Aufträge und qualifizierte Mitarbeiter gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Erich Bese von BESE-MEDIA und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: BESE-MEDIA, übermittelt durch news aktuell