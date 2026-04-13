VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.

Einladung zur Online-Pressekonferenz

VDI und IW laden am 16. April ein

Mehr Ingenieurinnen als Schlüssel für Wachstum und Transformation

Düsseldorf (ots)

Kurz vor der Hannover Messe, dem weltweit wichtigsten Branchentreff der Industrie, stellt der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) neue Zahlen zur Rolle von Ingenieurinnen für den Standort Deutschland vor.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein zur

Online-Pressekonferenz

Donnerstag, 16. April 2026

11:00 Uhr

Thema:

Ingenieurinnen in Deutschland - Potenziale, Herausforderungen und wirtschaftliche Effekte

Ihre Gesprächspartner:

Adrian Willig , Direktor des VDI

, Direktor des VDI Prof. Axel Plünnecke , Institut der deutschen Wirtschaft Köln

, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Prof. Burghilde Wieneke-Toutaoui, VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg

Darum geht es:

Warum Ingenieurinnen ein zentraler Hebel für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sind

Welche wirtschaftlichen Potenziale gehoben werden können

Wo heute Qualifikationen ungenutzt bleiben und wie sich das ändern lässt

Welche Rolle Netzwerke, Sichtbarkeit und Role Models spielen

Bitte melden Sie sich zur Teilnahme an unter: presse@vdi.de

Die Zugangsdaten erhalten Sie im Anschluss an Ihre Anmeldung.

Original-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuell