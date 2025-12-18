PayCenter GmbH

Wachsende Rolle von Mitarbeiterbenefits: Sachbezugskarte der PayCenter bei 5.000 Firmen im Einsatz

Freising (ots)

Das E-Geld-Institut PayCenter GmbH hat einen weiteren Schritt in der Verbreitung moderner Mitarbeiterbenefits erreicht. Mehr als 5.000 Unternehmen in Deutschland setzen inzwischen die Sachbezugskarte des Freisinger Unternehmens ein. Der Meilenstein zeigt, welche Rolle Sachbezugskarten heute für Arbeitgeber spielen und wie stark die Nachfrage nach einfachen, steuerlich begünstigten Zusatzleistungen wächst.

Mitarbeiterbenefits in Form von Sachbezügen gewinnen an Bedeutung

Viele Unternehmen bauen ihr Angebot an Zusatzleistungen aus, um Fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft zu binden. Neben dem Gehalt rücken Leistungen in den Fokus, die Beschäftigte direkt im Alltag nutzen können. Sachbezugskarten zählen zu diesen Instrumenten. Sie ermöglichen Arbeitgebern, ihren Mitarbeitenden einen abgabenfreien Betrag zur Verfügung zu stellen, z. B. in Höhe von 50 EUR monatlich mit dem steuerfreien Sachbezug. Dies stellt ein Gehaltsextra dar, ohne das Bruttogehalt anzuheben und vermeidet zugleich einen Anstieg der Lohnnebenkosten.

Sachbezugskarten verbinden Flexibilität und regionale Wertschöpfung

Das E-Geld-Institut PayCenter ist der Herausgeber zahlreicher Kartenprodukte für Privat- und Firmenkunden sowie für den öffentlichen Sektor. In den letzten zwei Jahren erlangte das Unternehmen eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit durch die Ausgabe von Bezahlkarten für Asylbewerber. Seit 2017 gibt PayCenter Sachbezugskarten als Mittel zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität aus. Im Jahr 2022 entwickelte sich neben Händler- und Warengruppenkarten die Kartenvariante "Regionalkarte". Sie erlaubt Zahlungen bei allen Mastercard-Akzeptanzstellen in einer definierten Region auf Postleitzahlebene. Das Mastercard-Händlernetz in den Regionen ist breit aufgestellt und umfasst zahlreiche Branchen wie z. B. Einzelhandel oder Gastronomie. In ganz Deutschland stehen über eine Million Mastercard-Akzeptanzstellen zur Verfügung. Beschäftigte zahlen flexibel, auf Wunsch auch digital via Apple Pay oder Google Pay, während Unternehmen gezielt die Wirtschaft vor Ort stärken.

"Dass über 5.000 Firmen unsere Sachbezugskarte nutzen, bestätigt unseren Ansatz", sagt Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH. "Arbeitgeber suchen nach Leistungen, die unkompliziert sind und im Alltag wirken. Der erreichte Meilenstein zeigt, dass Sachbezugskarten diesen Bedarf treffen. Viele Unternehmen berichten uns von einer steigenden Mitarbeiterzufriedenheit und einer stärkeren Bindung an den Arbeitgeber."

Mit dem wachsenden Angebot an Benefits reagieren Unternehmen auf veränderte Erwartungen am Arbeitsmarkt. Sachbezugskarten verbinden eine finanzielle Entlastung des Arbeitgebers durch steuerliche Vorteile mit dem Bedarf nach erweiterten Zusatzleistungen und sind ein zentraler Baustein moderner Personalstrategie.

Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt. Das Unternehmen hat bereits über 1.000.000 Karten herausgegeben. Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

