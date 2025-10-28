PayCenter GmbH

Abschied vom Scheck: Warum digitale Bezahlkarten für Behörden an Bedeutung gewinnen

Freising (ots)

Zum Jahresende 2025 wird der klassische "Zahlung zur Verrechnung"-Scheck (ZzV-Scheck) abgeschafft. Damit endet ein jahrzehntelanges Verfahren, das für viele Menschen ohne eigenes Girokonto bislang der einzige Weg war, staatliche Leistungen zu erhalten. Die Bezahlkarte bietet nun eine digitale, sichere und zeitgemäße Alternative, die den Verwaltungsaufwand senkt und den Zugang zu Geldleistungen vereinfacht.

Die von der PayCenter GmbH entwickelte Bezahlkarte richtet sich insbesondere an leistungsberechtigte Personen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und AsylbLG, die kein eigenes Girokonto besitzen. Sie ermöglicht eine diskriminierungsfreie und effiziente Auszahlung von Sozialleistungen durch Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden. Ziel ist es, allen Menschen in Deutschland eine gleichwertige Teilhabe am modernen Zahlungsverkehr zu ermöglichen.

Digitale Effizienz statt Papierprozesse

Die Umstellung von Papier-Schecks auf digitale Zahlungslösungen folgt einem klaren Trend in der Verwaltung: mehr Effizienz, mehr Sicherheit, weniger Kosten. Laut aktuellen Berichten setzen immer mehr öffentliche Stellen auf digitale Auszahlungsformen, um Verwaltungsaufwand, Postlaufzeiten und Sicherheitsrisiken zu reduzieren. Auch Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Zahlungen werden durch elektronische Lösungen verbessert.

Die Bezahlkarte der PayCenter bietet dabei weit mehr als die reine Auszahlung von Geldleistungen. Sie erlaubt den Nutzerinnen und Nutzern, Überweisungen zu tätigen, Online-Zahlungen vorzunehmen (etwa für Mobilitätstickets oder Online-Einkäufe) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, bestimmte Einstellungen je nach Verwendungszweck vorzunehmen. Öffentliche Stellen können individuelle Freigaben oder Einschränkungen einrichten und so flexibel auf unterschiedliche Bedarfe reagieren.

Einfache Integration und rechtssichere Beschaffung

Für die Behörden bietet das System eine praxisnahe Lösung: Dank eines professionellen CRM-Systems ist die Einrichtung einer neuen Ausgabestelle innerhalb von fünf Werktagen möglich. Zudem ist die Beschaffung aufgrund der kostengünstigen Struktur über eine Direktvergabe realisierbar - ein wichtiger Aspekt für die schnelle Umsetzung in der Verwaltung.

Gleiche Chancen für alle

Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter von PayCenter, betont die gesellschaftliche Relevanz des Projekts: "Als internationaler Anbieter der Bezahlkarte in großen Teilen Deutschlands und Österreichs mit inzwischen über 200.000 ausgegebenen Bezahlkarten, freuen wir uns mit diesem Produkt einen echten Mehrwert für Jobcenter, Arbeitsagenturen und andere Behörden geschaffen zu haben. Nun ist es möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern, auch denen ohne eigenes Konto, eine sichere, effiziente und diskriminierungsfreie Auszahlung nach der Abschaffung des ZzV-Schecks zu ermöglichen. Damit können sie ihre Leistungen so nutzen, wie jeder andere Bundesbürger mit einem Girokonto."

Ausblick: Digitalisierung als Chance für mehr Teilhabe

Mit der Abschaffung des Schecks stehen Behörden vor der Herausforderung, bestehende Prozesse neu zu denken. Digitale Bezahlkarten könnten dabei eine wichtige Brücke zwischen finanzieller Teilhabe, Verwaltungsmodernisierung und effizienter Mittelverwendung schlagen. Während Jobcenter und Arbeitsagenturen derzeit noch prüfen, wie künftige Auszahlungswege gestaltet werden, zeigt sich bereits jetzt: Die Zeit der papierbasierten Verfahren neigt sich dem Ende zu.

Weitere Informationen zur Bezahlkarte und über die PayCenter GmbH erhalten Sie unter: https://bezahlkarte.info/.

Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt. Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

PayCenter GmbH | www.paycenter.de

Clemensänger Ring 24 | 85356 Freising

Niederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 Stuttgart

Geschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz

Gesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig Adam

Amtsgericht München | HRB 194018

Original-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuell