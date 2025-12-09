PayCenter GmbH

JobCenter Essen führt Kartenlösung für Leistungsbeziehende ohne Girokonto ein - PayCenter erhält Zuschlag für das Verfahren

Das JobCenter Essen ersetzt den bisherigen "Zahlung zur Verrechnung-Scheck" (ZzV-Scheck) durch eine moderne Bezahlkarte. Mit dem Zuschlag an das E-Geld-Institut PayCenter fällt der Startschuss für die Einführung Anfang kommenden Jahres. Ziel ist es, leistungsberechtigten Personen nach dem Sozialgesetzbuch II, die kein eigenes Girokonto besitzen, eine einfache, sichere und zeitgemäße Möglichkeit zum Empfang von Leistungen zu bieten.

Digitale Auszahlung statt Papierverfahren

Bislang erhielten Personen ohne Konto ihre Leistungen über Schecks. Dieser Verfahrensweg wird deutschlandweit Ende 2025 eingestellt. Mit der neuen Bezahlkarte sollen Auszahlungen in Essen künftig digital, flexibel und transparent erfolgen. Die Karte ist eine Debit Mastercard und funktioniert auf Guthabenbasis. Sie ermöglicht Überweisungen, Online-Zahlungen sowie Bargeldabhebungen an Automaten und in Geschäften. Für Nutzerinnen und Nutzer bleibt die Karte kostenfrei.

Erfahrung aus knapp 200.000 Kartenausgaben

PayCenter bringt bereits Erfahrung aus der Umsetzung der Bezahlkarte für Asylbewerber mit. Das Unternehmen hat fast 200.000 Bezahlkarten in Bayern, in einigen anderen Kommunen in Deutschland und in einigen Bundesländern Österreichs ausgegeben. Diese Erfahrung fließt nun in Projekte wie z. B. des JobCenters Essen ein.

"Wir freuen uns über das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit dem JobCenter Essen", sagt Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH. "Die Bezahlkarte hat sich als praxistaugliche Lösung zur Ausgabe von staatlichen Sozialleistungen erwiesen. Sie eignet sich nicht nur für das JobCenter Essen, sondern auch für andere Organisationen und Behörden, die sichere und effiziente Auszahlungswege suchen."

Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards® und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt. Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.

Weitere Informationen zur Bezahlkarte sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: https://bezahlkarte.info/

