TeamViewer AG

Connected Worker im Fokus: TeamViewer erneut als „Best in Class" im PAC Radar 2025 ausgezeichnet

Göppingen, Deutschland (ots/PRNewswire)

TeamViewer ist einziger Anbieter mit Bestnote für industrielle Augmented-Reality-Plattformen in Europa

Frontline setzt neue Maßstäbe für digitale Unterstützung von Mitarbeitern in Produktion und Logistik

TeamViewer wurde im aktuellen PAC RADAR „Digital Platforms & Service Providers for Specific Industrial Use Cases in Europe 2025", einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC (Pierre Audoin Consultants), als einziger Anbieter in der Kategorie Digital Platforms for Connected Workers mit dem Prädikat „Best-in-Class" bewertet. Damit belegt das Unternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge den Spitzenplatz, was ihn als Branchenführer in Europa auszeichnet.

Die Bewertung würdigt insbesondere die Stärke von TeamViewer Frontline, einer Augmented-Reality (AR)-basierten Plattform für industrielle Anwendungen, die manuelle Arbeitsprozesse in Logistik, Fertigung und technischem Außendienst digital unterstützt. Frontline läuft auf Smart Glasses, Wearables und mobilen Endgeräten und ermöglicht es Anwendern, in Echtzeit auf AR-geführte Arbeitsanleitungen zurückzugreifen, kontextbezogene Informationen direkt im Sichtfeld abzurufen, und mit Kollegen per Remote zusammenzuarbeiten. Dabei fügt sich die Lösung nahtlos in bestehende ERP- oder MES-Systeme, etwa von SAP, Siemens oder Manhattan Associates, ein.

Auf diese Weise können Industrieunternehmen Fehlerquoten senken, Abläufe effizienter gestalten und Prozesse digitalisieren, ohne in ihr bestehendes IT-Ökosystem eingreifen zu müssen.

„Der Markt für Connected-Worker-Plattformen befindet sich zwar noch in der Konsolidierungsphase, doch unsere Analyse zeigt: Aktuell ist TeamViewer der einzige Anbieter mit Best-in-Class-Bewertung", sagt Arnold Vogt, Head of Digital & IoT beim Analystenhaus PAC.

„Mit seinem klaren Fokus auf relevante Anwendungsfälle und starke Partnerschaften wächst TeamViewer schneller als der Markt und gewinnt kontinuierlich Marktanteile."

Im vergangenen Jahr haben sich zahlreiche führende Unternehmen für TeamViewer Frontline entschieden, um Lagerprozesse zu optimieren, Techniker besser zu unterstützen oder Schulungen in der Industrie effizienter zu gestalten. Einige Beispiele:

GE Aerospace setzt Frontline Upskill (ehemals Frontline Spatial) ein, um weltweit Techniker an 3D-Modellen von Triebwerken und Flugzeugkomponenten zu schulen.

setzt Frontline Upskill (ehemals Frontline Spatial) ein, um weltweit Techniker an 3D-Modellen von Triebwerken und Flugzeugkomponenten zu schulen. Volvo Group nutzt Frontline Vision Picking, um die Ersatzteillogistik zu verbessern – mit 25 % höherer Kommissioniergenauigkeit und schnellerem Onboarding im Distributionszentrum in Sydney.

nutzt Frontline Vision Picking, um die Ersatzteillogistik zu verbessern – mit 25 % höherer Kommissioniergenauigkeit und schnellerem Onboarding im Distributionszentrum in Sydney. Brack.Alltron , Schweizer Anbieter für Logistik und Handel, beschleunigte mit Vision Picking und Smart Glasses die Auftragsabwicklung um 15 % und senkte die Fehlerquote in Spitzenzeiten um 12 %.

, Schweizer Anbieter für Logistik und Handel, beschleunigte mit Vision Picking und Smart Glasses die Auftragsabwicklung um 15 % und senkte die Fehlerquote in Spitzenzeiten um 12 %. Vandemoortele , europäischer Lebensmittelhersteller, führte Frontline an sechs Lagerstandorten ein und verkürzte die durchschnittliche Einarbeitungszeit von Aushilfskräften um 25 %.

, europäischer Lebensmittelhersteller, führte Frontline an sechs Lagerstandorten ein und verkürzte die durchschnittliche Einarbeitungszeit von Aushilfskräften um 25 %. Uniting, einer der größten Pflegeanbieter Australiens, testet Frontline aktuell, um die Einarbeitung und Schulung von Betreuungspersonal in Pflegeeinrichtungen zu verbessern.

„Die Auszeichnung durch PAC freut uns sehr, vor allem, weil wir als einziges Unternehmen in unserer Kategorie die Bestnote Best-in-Class erreicht haben", sagt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer. „Das belegt, dass unsere Technologie konkrete Herausforderungen in Produktion und Service löst, um die Mitarbeiter in der Produktion optimal zu unterstützen, und das skalierbar, ohne komplizierte Voraussetzungen."

Ein aktueller Schwerpunkt in der Weiterentwicklung von Frontline ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Mit den neuen KI-Funktionen profitieren Industrieunternehmen unmittelbar: Echtzeit-Untertitel in mehreren Sprachen beseitigen Sprachbarrieren im Remote-Support, während automatische Transkriptionen und Zusammenfassungen Wissen mühelos festhalten.

Und aus einfachen PDFs entstehen auf Knopfdruck strukturierte, digitale Workflows ganz ohne manuelle Zwischenschritte. Das spart Zeit, entlastet Führungskräfte und beschleunigt die Einführung neuer Prozesse.

Connected Work: Digitale Unterstützung für „schreibtischlose" Mitarbeiter

„Connected Work" beschreibt die digitale Vernetzung von Mitarbeitenden ohne festen Büroarbeitsplatz, etwa in der Produktion, Logistik oder im technischen Service. Mit dem Ziel, diese Fachkräfte über mobile Geräte, Wearables und digitale Workflows in Prozesse einzubinden und sie bei ihren Aufgaben aktiv zu unterstützen. Plattformen wie TeamViewer Frontline schaffen dafür die technologische Basis: Sie verbinden Mensch, Maschine und System und ermöglichen so produktiveres, vernetztes Arbeiten genau dort, wo es gerade benötigt wird.

Über TeamViewer

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen. Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt.

Heute vertrauen rund 660.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2740432/TeamViewer_PAC_RADAR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2639323/5436418/TeamViewer_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/connected-worker-im-fokus-teamviewer-erneut-als-best-in-class-im-pac-radar-2025-ausgezeichnet-302516678.html

Original-Content von: TeamViewer AG, übermittelt durch news aktuell