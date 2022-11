Mission starkes Handwerk

Sven Schöpker, Experte im Handwerk, verrät: Diese Mindset-Fehler sollten Handwerker im Verkaufsgespräch unbedingt vermeiden

Sven Schöpker ist Gründer der MISSION STARKES HANDWERK. Er kennt die Fehler genau, die Handwerkern im Verkauf immer wieder unterlaufen. "Oft fehlt Unternehmer*innen im Handwerk einfach das richtige Mindset, mit dem es ihnen gelingt, Kunden von ihren Leistungen zu überzeugen", so der erfahrene Mentor.

Der 45-jährige Unternehmer ist seit über zwei Jahren erfolgreich mit seiner innovativen Form der digitalen Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe am Markt aktiv. Sven Schöpker gibt seine unternehmerische Expertise nach dem Modell "aus der Praxis für die Praxis" an Handwerker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum weiter. Ein Schwerpunkt der MISSION STARKES HANDWERK liegt darauf, sie für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch fit zu machen.

Viele Handwerker sind talentiert und üben ihren Beruf mit viel Engagement und Leidenschaft aus. Wenn sich das im finanziellen Erfolg noch nicht widerspiegelt, liegt dies vielleicht an einer falschen Grundhaltung im Verkauf. Wer versteht, was das Wesentliche einer Verkaufsverhandlung ist und diese psychologisch in die richtige Richtung führen kann, wird sein geschäftliches Potenzial voll entfalten. Sven Schöpker hat drei Mindset-Fehler identifiziert, die einen erfolgreichen Verkauf verhindern und hat eine Grundregel aufgestellt, wie es besser geht.

Fehler Nr. 1: Verkaufen als etwas Unanständiges betrachten

"Wer in Deutschland als Verkäufer arbeitet, ist oft mit einem negativen Image konfrontiert - zu Unrecht. Verkaufen bedeutet, die richtigen Fragen zu stellen und dem Kunden eine geeignete Lösung zu empfehlen", bringt Sven Schöpker das richtige Mindset auf den Punkt. "An einen guten Verkäufer zu geraten, ist in Wahrheit das Beste, was einem Kunden passieren kann."

Fehler Nr. 2: Von sich auf andere schließen

Es kommt immer wieder vor, dass Kunden Leistungen anfragen, die die Verkäuferin oder der Verkäufer selbst nicht in Betracht ziehen würde oder schlicht nicht bezahlen könnte. Entscheidend ist aber, was der Kunde haben möchte und welchen Betrag er zu zahlen bereit ist. Es ist immer ein Fehler, als Verkäufer von sich selbst auf den Kunden zu schließen und die Zahlungskraft seiner Kunden zu unterschätzen. Überzeugen können Verkäufer, die sich gut auf den Bedarf des Kunden einstellen können, auch wenn dieser überzogen erscheint.

Fehler Nr. 3: Glauben, es ginge nur um den Preis

Viele Handwerker glauben auch, dass ihre Kunden die Aufträge ausschließlich vom Preis abhängig machen. Das ist schlichtweg falsch. Die Kunden achten in Wahrheit auf viel mehr, zum Beispiel: Welchen Eindruck hinterlassen die am Auftrag beteiligten Mitarbeitenden? Wie ist das Erlebnis beim Besuch der Website oder beim ersten Telefonat? Wer hier positive Emotionen erzeugt, kann auch einen höheren Preis für die gleiche Dienstleistung verlangen.

Als Beispiel für das richtige Verkaufs-Mindset nennt Schöpker den milliardenschweren Unternehmer Reinhold Würth. Dieser baute sein Schrauben-Handelsunternehmen zum internationalen Marktführer mit über 83.000 Mitarbeitenden auf. Er soll einmal auf die Frage, was an den Schrauben seines Unternehmens besser sei, geantwortet haben: "Gar nichts, wir können sie nur besser verkaufen." Wer das im Hinterkopf behält, misst dem Verkauf von nun an eine entscheidende Bedeutung zu!

Diese und andere Tipps vermittelt Sven Schöpker als mitreißend überzeugender Speaker live auf der Bühne und in seiner digitalen Unternehmensberatung für Handwerker..

