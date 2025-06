ELFBAR

ELFBAR und LOST MARY setzen höhere Vape-Standards durch Forschung und Entwicklung

Berlin (ots)

Materialien werden erforscht, um potenziell schädliche Antioxidantien in Vape-Liquids aufzuspüren und die Legierungen der Heizspiralen zu verfeinern

Süßstoffe für Liquids werden kontinuierlich untersucht, um innerhalb der Sicherheitsgrenzen zu bleiben

281 Tests für E-Liquids, Aerosole, Materialien und Produktzuverlässigkeit durchgeführt

Über 120.000 interne Tests im Jahr 2024

Die führenden Vape-Marken ELFBAR und LOST MARY haben heute die neuesten Fortschritte in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktinnovationen und verschärfte Testprotokolle vorgestellt. Die beiden Marken sind weiterhin führend in der Branche, wenn es um sicherere Materialien und Inhaltsstoffe von E-Liquids für Vaping-Produkte geht, wobei die Bemühungen über die wissenschaftliche Forschung hinausgehen und ein systematisches Sicherheitsbewertungsverfahren umfassen.

Dieses Verfahren umfasst nun 281 Tests, darunter 142 für E-Liquids, 22 für Aerosole, 86 für Gerätematerialien und 31 für Parameter der Produktzuverlässigkeit, um erwachsenen Nutzern weltweit risikoärmere Alternativen zu bieten. "Da die Produktsicherheit für uns oberste Priorität hat, stellen wir die wissenschaftliche Forschung in den Mittelpunkt unserer Innovationen und erweitern unsere Erkenntnisse durch Zerstäubungsmechanismen, toxikologische Bewertungen und die Entwicklung neuer Materialien", sagte Samuel Fu, Technischer Direktor für Forschung und Entwicklung der Marke. "Bei der Verbesserung der Sicherheit kommt es uns auf Details an, und die Testobjekte erstrecken sich auf E-Liquids, Heizspiralen, Batterien und darüber hinaus."

ELFBAR und LOST MARY haben sich intensiv mit Aromazusätzen und -materialien befasst und die neuesten Innovationen in greifbare Verbesserungen der Produktsicherheit umgesetzt. Mehrere bahnbrechende Forschungsergebnisse wurden von Fachleuten begutachtet und veröffentlicht, was den wissenschaftlich orientierten Ansatz der Marken bei der Produktentwicklung unterstreicht.

Pionierarbeit bei der Erkennung potenziell schädlicher Zusatzstoffe

Um die Sicherheit der Inhaltsstoffe branchenweit zu gewährleisten, haben die Marken ein Nanomaterial entwickelt, mit dem potenziell schädliche Antioxidantien in Vape-Liquids erkannt werden können. Als kolorimetrischer Sensor zeigt dieses Nanomaterial unter Nahinfrarotlicht deutliche Farbveränderungen, die Spuren dieser beiden schwer nachweisbaren Antioxidantien signalisieren. Diese Nachweismethode ist schnell, einfach, hochempfindlich und selektiv und ermöglicht ein schnelles Screening und damit den Ausschluss der Antioxidantien aus E-Liquids.

Rezepturen von E-Liquids mit evidenzbasierten Süßungsmitteln

ELFBAR und LOST MARY haben umfangreiche Untersuchungen zu Süßungsmitteln durchgeführt und Neotam als sicherere Alternative zu Sucralose identifiziert - vorerst. Tests zeigen, dass E-Liquid-Proben mit Neotam einen geringeren Schwermetallgehalt aufweisen, weniger Schwermetalle in den Dämpfen freisetzen und eine geringere Zelltoxizität aufweisen als solche mit Sucralose. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse haben ELFBAR und LOST MARY die Verwendung von Sucralose und anderen nicht validierten Süßungsmitteln auf ein Minimum reduziert. "Aromen bereichern nicht nur das Vapingerlebnis, sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Rauchentwöhnung von herkömmlichen Zigaretten bei erwachsenen Rauchern", betonte Samuel Fu. "Deshalb setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, die Sicherheit von Aromazusätzen durch wissenschaftliche Forschung zu überprüfen. Die Sicherstellung, dass diese Inhaltsstoffe den steigenden Standards entsprechen, ist für die Unterstützung erwachsener Raucher bei ihrem Umstieg von entscheidender Bedeutung".

Verbesserung der Qualität durch Einblicke in das Heizmaterial

ELFBAR und LOST MARY haben die Rolle der Legierungszusammensetzung für die thermische Stabilität von Heizspiralen erkannt, die sich auf die Sicherheit von Aerosolen auswirkt, und haben eingehend untersucht, wie verschiedene Metallverhältnisse die Leistung von Keramikspiralen beeinflussen. Ihre Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein optimiertes Verhältnis von Nickel-Chrom-Eisen-Legierungen in den Spulen deren Lebensdauer verlängert und den Schwermetallgehalt in den Dämpfen senkt. Die Ergebnisse unterstützen auch Verbesserungen bei der Zusammensetzung von Keramikspulen, die dazu beitragen, die Exposition der Nutzer gegenüber potenziell schädlichen Nebenprodukten zu minimieren.

Gewährleistung der Sicherheit durch umfangreiche Routinetests

Die Produkte von ELFBAR und LOST MARY müssen eine umfassende Bewertung durchlaufen, einschließlich toxikologischer und chemischer Analysen, Zuverlässigkeitstests, Materialtests sowie Elektronik- und Batterietests, bevor sie auf den Markt kommen. Mit 11.637 intern durchgeführten Tests im Mai 2025 setzten die Marken dieses Testtempo von 2024 fort, als über 120.000 Tests an Endprodukten, Materialien und E-Liquids durchgeführt wurden. Darüber hinaus führen beide Marken regelmäßig vollständige Prüfungen von E-Liquid- und Aerosol-Zusammensetzungen in allen Produktserien durch, einschließlich des derzeit meistverkauften LOST MARY BM600 Prefilled Pod Kit und ELFBAR 600 Prefilled Pod Kit. Außerdem werden monatliche Stichprobenkontrollen durchgeführt.

Tests vor und nach der Markteinführung stellen sicher, dass der Gehalt an Schwermetallen, Aldehyden und Ketonen in Dämpfen und E-Liquids stets weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt, einschließlich der britischen Tobacco and Related Products Regulations, der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD) und der Richtlinien der Association Française de Normalisation (AFNOR). Beide Marken führen ein strenges Screening durch, um die von der TPD vorgeschriebenen verbotenen Substanzen auszuschließen, und bewerten die Sicherheit der Aerosole in Übereinstimmung mit der AFNOR.

Die Liste der verbotenen Lebensmittelzusatzstoffe in E-Liquids ist auf 1.253 Punkte angewachsen, zusätzlich zu allen industriellen Zusatzstoffen, die aus den Inhaltsstoffen der Liquids ausgeschlossen wurden.

Über ELFBAR

ELFBAR ist eine der global führenden Marken in der Vaping-Industrie und hat seit seiner Gründung im Jahr 2018 immer wieder neue Wege beschritten, um den Markt durch innovative Produkte und vielfältige Dampferlebnisse zu prägen. Die Produkte werden von Millionen erwachsenen Rauchern und ehemaligen Rauchern als Alternative zum Tabakrauchen bevorzugt und genutzt.

Detaillierte Informationen zum Produkt erhalten Sie unter www.elfbar.com

Über LOST MARY

LOST MARY hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert des Vapings zu entdecken, Trends zu setzen und Maßstäbe für die Qualität zu setzen. LOST MARY ist mittlerweile in über 50 globalen Märkten vertreten, in denen Millionen von erwachsenen Nutzern seine Produkte bevorzugen. Derzeit besitzt die Marke weltweit über 200 Patente.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lostmary.com

Original-Content von: ELFBAR, übermittelt durch news aktuell