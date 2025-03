ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 13/25 Montag, 24.03. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Die Welt der Coaches Mach mich reich! Deutschland 2024 „Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad“ entfällt 19.30 Die Welt der Coaches Mach mich gesund! Deutschland 2024 „Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten“ entfällt 20.15 Die Welt der Coaches Mach mich glücklich! Deutschland 2024 „Geheime Unterwelten der SS: Die Jagd nach dem Nazi-Schatz" entfällt 21.00 XXL-Leben: Der Fluch des großen Penis Großbritannien 2024 „Geheime Unterwelten der SS: Das Rätsel der Zittwerke“ entfällt 21.45 Die Abercrombie-Story - Sex, Lügen, Missbrauch Großbritannien 2023 „Geheime Unterwelten der SS: Das Geheimnis von Zittau“ entfällt 22.30 Gérard Depardieu - Macho, Macht, Missbrauch Frankreich 2023 „Geheime Unterwelten der SS: Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen“ entfällt 23.15 Sex, Macht und Lügen - Auf Bühne und Leinwand Deutschland 2023 „Geheime Unterwelten der SS: Das Geheimnis von Stechovice“ entfällt 0.00 Billigware Sex - Ausgebeutet für 30 Euro Deutschland 2022 „Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin“ entfällt 0.45 heute journal 1.10 Kokain für Deutschland - Koksen, Dealen, Schmuggeln Deutschland 2022 (weiterer Ablauf ab 1.55 Uhr wie vorgesehen) Woche 14/25 Sonntag, 30.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 7.20 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Saat der Gewalt 1918-1922 Deutschland 2019 8.05 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Täuschung 1923-1928 Deutschland 2019 8.55 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Demokratie ohne Demokraten 1929-1933 Deutschland 2019 9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.40 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Rassisten an der Macht 1933-1934 Deutschland 2019 10.25 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Jeder kann es sehen 1935-1938 Deutschland 2019 11.15 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Flächenbrand 1936-1940 Deutschland 2019 12.00 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Tor zur Hölle 1941-1942 Deutschland 2019 12.45 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Völkermord 1942-1944 Deutschland 2019 Die Reihe „Die Wahrheit über den Holocaust“ entfällt 13.30 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Untergang 1943-1945 Deutschland 2019 „Judenhass in Deutschland - 80 Jahre nach Auschwitz“ entfällt 14.15 Krieg und Holocaust - Der deutsche Abgrund Verantwortung 1945-1948 Deutschland 2019 15.05 Verbotene Liebe - Queere Opfer der NS-Diktatur Deutschland 2023 15.50 Verbotene Liebe - Queere Schicksale in der NS-Diktatur Deutschland 2024 16.35 Auschwitz – Überleben in der Hölle Terror Endlänge: etwas über 45 min. Deutschland 2025 17.20 Auschwitz – Überleben in der Hölle Todesfabrik Endlänge: etwas über 45 min. Deutschland 2025 18.10 Auschwitz – Überleben in der Hölle Befreiung Endlänge: etwas über 45 min. Deutschland 2025 18.55 Warum Judenhass? – Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 „Die Deutschen und der Holocaust - Schluss mit Schlussstrich?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Woche 15/25 Montag, 07.04. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Geheimes Russland - Die Unterwelten von Kaliningrad Deutschland 2022 „Die Welt der Coaches: Die Welt der Coaches“ entfällt 19.30 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017 „Die Welt der Coaches: Mach mich gesund!“ entfällt 20.15 Geheime Unterwelten der SS Die Jagd nach dem Nazi-Schatz Österreich 2024 „Die Welt der Coaches: Mach mich glücklich!“ entfällt 21.00 Geheime Unterwelten der SS Das Rätsel der Zittwerke Österreich 2020 „XXL-Leben: Der Fluch des großen Penis“ entfällt 21.45 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Zittau Österreich 2020 „Die Abercrombie-Story - Sex, Lügen, Missbrauch“ entfällt 22.30 Geheime Unterwelten der SS Die Suche nach Hitlers Wunderwaffen Österreich 2024 „Alles Porno! - Liebe, Sex und Frust“ entfällt 23.15 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 „Billigware Sex - Ausgebeutet für 30 Euro“ entfällt 0.00 Hitlers U-Boot-Fabrik - Bunker Valentin Deutschland 2024 „Sex, Macht und Lügen - Auf Bühne und Leinwand“ entfällt (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)

