Andreas Busemann verstärkt das Führungsteam von quattron / NEXTRAIL

Andreas Busemann verstärkt das Führungsteam von quattron

Ab März 2025 wird Andreas Busemann in die Geschäftsführung der quattron GmbH mit Verantwortung für Business Development Rail eintreten. Zugleich soll er die Plattform aus quattron und NEXTRAIL in Partnerschaft mit dem Finanzinvestor IceLake bei ihrem gemeinsamen Wachstumskurs unterstützen.

Andreas Busemann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bahnindustrie und war unter anderem CEO und Chief Revenue Officer von Konux, CEO der Vossloh AG, hatte Vorstands- und Managementpositionen bei mehreren Konzerngesellschaften der Deutschen Bahn AG inne und war CEO der Siemens-Sparte Rail Automation.

"Die Integration aus strategischer und technologischer Beratungskompetenz mit gleichzeitigem Fokus auf eine erfolgreiche Implementierung der gemeinsam mit den Bahnen entwickelten Konzepte haben mich von quattron / NEXTRAIL überzeugt", sagt Andreas Busemann.

"Mit seinem tiefen Branchenverständnis und der von ihm in vielen Schlüsselprojekten der Bahnindustrie gezeigten pragmatischen Lösungsorientierung ist Andreas Busemann eine ideale Verstärkung unseres Führungsteams", freut sich Dr. Silvio Döring, Mitbegründer von quattron.

Sergej Lehmann, Partner bei IceLake, ergänzt: "Wir sind davon überzeugt, dass die Erfahrungen und das starke internationale Netzwerk von Andreas Busemann die gemeinsame Wachstumsstrategie von quattron / NEXTRAIL optimal ergänzen werden.

Erst im Februar 2025 hatten von IceLake beratene Fonds die Mehrheit an quattron und NEXTRAIL erworben, mit der Zielsetzung einen führenden europäischen Beratungs-, Digitalisierungs- und Realisierungspartner für kritische Netzinfrastrukturen in den Bereichen Bahn, Energie und Telekommunikation zu formen.

Über quattron

quattron ist eine international tätige Management- und Technologieberatung mit Fokus auf strategischem Infrastrukturmanagement. Mit Auszeichnungen wie "Hidden Champion" der Unternehmensberatungen für Netzinfrastrukturen (WGMB) und "Top 20 der deutschen Managementberatungen" gemäß Lünendonk®-Liste 2024 ist die quattron ein zuverlässiger Partner für komplexe Herausforderungen und Projekte in den Sektoren Bahn, Energie und Telekommunikation. quattron beschäftigt mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz.

www.quattron.com

Über NEXTRAIL

NEXTRAIL ist ein spezialisierter Anbieter von Beratungsleistungen im Bereich Technologie und Digitalisierung für den Bahnsektor. Mit sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einem Team von über 100 Experten und Expertinnen hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2016 über 300 Projekte im Bereich Bahninfrastruktur erfolgreich abgeschlossen. NEXTRAIL bietet dabei ein breites Portfolio für den gesamten Lebenszyklus von Bahninfrastrukturprojekten, von strategischer Planung und Machbarkeitsstudien bis hin zur Implementierung und Verwaltung von Bahntechnologien. Darüber hinaus sind die Tochtergesellschaften INCYDE, mit Fokus auf Cybersecurity, sowie CERSS, als Spezialist für Bahnsicherheit, Teil der NEXTRAIL Gruppe.

www.nextrail.com

Über IceLake

IceLake ist eine unabhängige europäische Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmer und Managementteams beim Aufbau führender Unternehmen unterstützt. Gegründet von erfahrenen Private Equity Managern und Unternehmern, versteht sich IceLake als Team von unternehmerischen Investoren, die partnerschaftlich agieren, pragmatisch handeln und langfristig denken. IceLake konzentriert sich auf Buyout- und Wachstumssituationen in Bezug auf mittelständische Unternehmen, welche von ambitionierten Managementteams geführt werden, mit Schwerpunkt auf B2B und IT Dienstleistungen, Software und Gesundheitswesen. Im Rahmen einer Partnerschaft unterstützt IceLake seine Partner bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien, insbesondere bei Buy & Build und internationaler Expansion.

www.icelake.com

