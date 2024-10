ELFBAR

Vaping-Unternehmen ELFBAR und LOST MARY gründen Experten-Beirat

Start in Großbritannien

Weitere Länder in Europa geplant

London (ots)

Die weltweit führenden Vaping-Unternehmen ELFBAR und LOST MARY geben heute eine umfassende Initiative bekannt, um die Themen Vaping unter Jugendlichen, Auswirkungen auf die Umwelt und illegalen Handel europaweit anzugehen. Erster maßgeblicher Schritt ist die Gründung eines Beirats in Großbritannien, der die Marken strategisch beraten soll. Die Mitglieder verfügen über Erfahrung auf höchster Ebene in nationalen und lokalen Regierungen, im medizinischen Bereich und in der Strafverfolgung. Geplant sind Experten-Gremien dieser Art in mehreren Ländern Europas.

Der neu gegründete Beirat im Vereinigten Königreich ist auch für Heaven Gifts tätig, dem Unternehmen, das die Marktführer ELFBAR und LOST MARY verwaltet. Victor Xiao, Global Vice-President von Heaven Gifts, sagt: "Die Einrichtung dieses Beirats ist ein Meilenstein für die globalen Aktivitäten von ELFBAR und LOST MARY. Dies steht im Einklang mit unserem langfristigen Engagement als verantwortungsvoller Marktführer für den Vaping-Sektor weltweit und unserer Erforschung der Rolle, die Vaping-Produkte bei der Raucherentwöhnung spielen."

Xiao weiter: "Die Mitglieder des britischen Beratungsgremiums haben in ihren jeweiligen Berufen auf höchster Ebene gearbeitet und verfügen über Erfahrungen im Bereich E-Zigaretten in relevanten Bereichen, einschließlich der Umwelt, des nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) und der Strafverfolgung. Wir fühlen uns geehrt, diese Gruppe von Experten an Bord zu haben, die eine Fülle von Fachwissen in diese Rolle einbringen und uns dabei helfen, ein sozial verantwortlicheres Unternehmen zu werden."

Mitglieder des britischen Beirats:

- Steve Bennett, ehemaliger Leiter der Ermittlungen bei der National Crime Agency.

- George Eustice, ehemaliger Parlamentsabgeordneter und Staatssekretär für das Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten.

- Susie Kemp, ehemalige Hauptgeschäftsführerin des Swindon Borough Council und stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Surrey County Council.

- Lord Porter, ehemaliger Ratsvorsitzender und Vorsitzender der Local Government Association.

- Sairah Salim-Sartoni, qualifizierte Gesundheitspsychologin mit 20 Jahren Erfahrung in der Raucherentwöhnung und der Reduzierung von Tabakschäden, auch für den NHS.

- Right Honourable Lord Walney, Crossbench Peer, ehemaliger Labour-Abgeordneter und Sonderberater von Premierminister Gordon Brown und Wirtschaftsminister Lord Hutton.

Im Vereinigten Königreich setzen sich ELFBAR und LOST MARY für ein verbessertes regulatorisches Umfeld ein. Einschließlich eines Lizenzsystems für den Einzelhandel mit Vape-Produkten, der Unterstützung einer verhältnismäßigen Vape-Steuer und der Beendigung der Verwendung unangemessener Bilder und Sprache auf Verpackungen und Geschmacksbeschreibungen.

Das Unternehmen und die Marken fordern außerdem Schutzmaßnahmen für die Auslage von Vape-Produkten in Geschäften, größere Befugnisse für die MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) und mehr Ressourcen für die Handelsaufsichtsbehörden, um Fälle von Nichteinhaltung und illegalen Aktivitäten zu untersuchen.

In den EU-Märkten, einschließlich Deutschland, arbeiten ELFBAR und LOST MARY proaktiv mit Regierungsvertretern auf Bundes- und Landesebene an einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit der Vaping-Industrie.

Über LOST MARY

Der globale Vaping-Innovator LOST MARY hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wert des Vapings zu entdecken, Trends zu setzen und Qualitätsmaßstäbe zu setzen. LOST MARY ist mittlerweile in über 50 globalen Märkten vertreten, in denen Millionen von erwachsenen Nutzern seine Produkte bevorzugen. Derzeit besitzt die Marke weltweit über 200 Patente.

Über ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier in der globalen Vaping-Industrie. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat es sich in seiner unerschütterlichen Verantwortung als führende Marke, die von Dutzenden von Millionen erwachsenen Nutzern weltweit bevorzugt und empfohlen wird, der Einhaltung von Vorschriften, der Verhinderung des Zugangs von Jugendlichen und dem nachhaltigen Wachstum verpflichtet.

Über Heaven Gifts

Heaven Gifts betreibt die weltweit führenden Vaping-Marken ELFBAR und LOST MARY und ist Marktführer für Vaping-Produkte in Großbritannien. 77% der Erwachsenen, die kürzlich mit dem Rauchen durch Vaping aufgehört haben, verwenden ein Produkt von Heaven Gifts, um sich dabei zu helfen.

Anmerkungen

Die Mitglieder des House of Lords sind bei allen geschäftlichen Aktivitäten an einen Verhaltenskodex gebunden und werden diesen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Heaven Gifts Advisory Board vollständig einhalten. Weitere Informationen: Verhaltenskodex für Mitglieder des House of Lords, Leitfaden zum Verhaltenskodex und Verhaltenskodex für Mitarbeiter des House of Lords (parliament.uk)

