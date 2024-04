ElfBar

ELFBAR setzt mit kontinuierlichem Einsatz auf die Wiederverwertbarkeit von Vapes

Hong Kong (ots/PRNewswire)

ELFBARs neuestes Vape-Konzept wird mit dem iF Design Award 2024 für sein Wellpapp-Ganzkörperdesign ausgezeichnet

ELFBAR stellt außerdem den Prototyp des R3-Einweg-Vapegeräts vor, der die Recyclingrate auf 85 % des gesamten Produkts erhöht.

Die Marke bekräftigt ihr langjähriges Engagement für ihr Vape-Recycling-Programm „GreenAwareness".

Der globale Pionier der Vaping-Technologie ELFBAR kündigte seine Produktprototypen im Rahmen der verstärkten Bemühungen der Marke an, die Wiederverwertbarkeit von Vaping-Produkten zu fördern.

Das ELFBAR-Konzept für den Einmalgebrauch – eine Struktur aus Wellpappe – gewinnt den Produktdesignpreis beim weltweit renommierten International Forum (iF) Design Award 2024.

ELFBAR Wellpapier Vape

Ein weiteres Beispiel für Innovation durch die Verdoppelung der Entwicklung von Recycling-Technologien ist R3, ein Prototyp eines Einweg-Vapegeräts, bei dem die Benutzer den Akku selbst herausnehmen können, um ihn problemloser recyceln zu können.

Minimalistisches Konzept durch Wellpappe aufgewertet

Der preisgekrönte Vape für den einmaligen Gebrauch verwendet für seine gesamte Hülle abbaubares Wellpapier, eine Inspiration, die von Pappmöbeln stammt und die Umweltauswirkungen von Vapes für den einmaligen Gebrauch effektiv verringert.

Die Benutzer können die Hülle leicht entfernen, indem sie sie entlang der gestrichelten Linie abreißen. Die Struktur steht für die Vision des Produkts, im Streben nach Nachhaltigkeit in der Branche die Nase vorn zu haben, ohne dabei Kompromisse bei der Haltbarkeit und der Benutzerfreundlichkeit einzugehen.

Verbrauchte Batterien in den ausrangierten Produkten können ebenfalls ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden, nachdem die Papierhülle entfernt wurde.

Entscheiden Sie sich für immer höhere Verwertungsquoten

ELFBARs neuester R3-Prototyp ist ein Beweis für seine umweltbewusste Einstellung. Dadurch, dass der Prototyp manuell in fünf Teile zerlegt werden kann – Lithiumbatterie, Gehäuse, Luftstromsensor, Batteriegehäuse, Mundstück und Nikotinfilter –, erhöht dieses Einwegprodukt die gesamte Recyclingquote auf 85 Prozent.

Der Akku kann von den Nutzern mit einem einfachen Push-and-Release-Mechanismus an der Unterseite entnommen werden.

Mit seiner leicht zu demontierenden Struktur garantiert dieser Prototyp eine problemlose Demontage und verbessert die Recyclingeffizienz in Abfallentsorgungseinrichtungen erheblich.

ELFBARs Recycling-Meilensteine

Neben der Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Vaping-Produkten arbeitet ELFBAR unermüdlich mit Partnern an der Einrichtung von Recyclingstellen in Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt und an der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine verantwortungsvolle Entsorgung von Vape-Produkten im Rahmen des GreenAwareness-Recyclingprogramms.

Bis zum 1. April 2024 haben ELFBAR und seine Partner mehr als 160 Einzelhandelsgeschäfte mit der vollständigen Sammlung, dem Transport und der Verarbeitung von weggeworfenen Vapes versorgt und Recyclingbehälter in mehr als 1.000 Geschäften in Großbritannien aufgestellt.

Bis dahin wurden über 200.000 weggeworfene Vapes mit einem Gesamtgewicht von 5.611 Kilogramm gesammelt, demontiert und verantwortungsvoll verarbeitet.

Darüber hinaus bekräftigt ELFBAR sein Ziel, das GreenAwareness-Recyclingprogramm von Großbritannien auf andere Märkte und 2024 von ELFBAR auf LOST MARY auszuweiten, um in über 4.000 Geschäften weltweit Recyclingbehälter aufzustellen.

Als Pionier im Vape-Recycling will ELFBAR eine Recyclingkette mit ausgereiften Demontage-, Recycling- und Wiederverwendungsprozessen in einem geschlossenen Kreislauf aufbauen.

GreenAwareness wurde von ELFBAR im April 2023 versuchsweise ins Leben gerufen, mit der Verpflichtung zu umfassenden Vape-Recycling-Lösungen und der Reduzierung der Auswirkungen von Abfallstoffen. Im Rahmen dieses Programms arbeitet ELFBAR mit professionellen Dienstleistern für das Recycling von Lithiumbatterien zusammen, die die ausrangierten Vapes bei den Einzelhändlern einsammeln und sie zu einer von der AATF (Authorized Approved Treatment Facility) zertifizierten Organisation transportieren, wo die Geräte vollständig in ihre Bestandteile zerlegt und einem strengen Recyclingverfahren unterzogen werden.

