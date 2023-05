Sascha Röwekamp

Sascha Röwekamp und Marcel Mehnert bieten exklusives Coaching-Programm für Autoverkäufer: Social Selling Training für mehr Kundenakquise und Kundenbindung

Am 01.03.2023 brachten Sascha Röwekamp, Geschäftsführer der RWKMP® Unternehmensberatung und in der DACH-Region als Experte für digitalen Vertrieb im Autohaus bekannt, und Marcel Mehnert, der sich auf LinkedIn und Social Selling spezialisiert hat, ein exklusives Coaching auf den Markt: "Digitaler Vertrieb für Autoverkäufer". Die Teilnehmer werden in diesem Coaching auf die neuesten digitalen Vertriebs- und Akquise-Möglichkeiten geschult, um Neukunden zu gewinnen und die bestehende Kundschaft an das Autohaus zu binden.

Veranstalter Sascha Röwekamp: "Die Automobilbranche in Deutschland befindet sich in ihrer größten Transformation. Der Direktvertrieb der Hersteller und die aggressive Marktbearbeitung durch Online-Plattformen führen zu einem Rückgang der Kundenanfragen. Daher ist besonders jetzt die lokale Marktbearbeitung durch Autohäuser und Verkäufer wichtiger denn je - allerdings hat der klassische Weg der Akquise ausgedient. Um dennoch neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu loyalisieren, müssen Autohäuser und Verkäufer jetzt auf den digitalen Vertrieb und das sogenannte Social Selling setzen."

Social Selling, das digitale Verkaufen über die Persönlichkeit, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Deutlich wird das etwa dadurch, dass Menschen in den sozialen Medien lieber anderen Personen als Firmen-Accounts folgen: So hat Tesla Gründer Elon Musk auf Social Media mehr Follower als Tesla selbst. Dieses Wissen sollten sich auch lokale Autohäuser und ihre Verkäufer zunutze machen. Dank der neuen digitalen Vertriebs- und Akquise-Möglichkeiten auf Plattformen wie LinkedIn, auf der sich allein in der DACH-Region 19 Millionen Nutzer befinden, ergeben sich ganz neue Chancen.

Mit diesen modernen Strategien kann das lokale Marktgebiet aktiv bearbeitet und eine klare Differenzierung zum Direktvertrieb der Hersteller produziert werden. Da vielen Autohäusern und Verkäufern allerdings das nötige Wissen dazu fehlt, haben Marcel Mehnert und Sascha Röwekamp ein Coaching für Autoverkäufer entwickelt. In dem sechsmonatigen Programm erhalten die Verkäufer einen Schritt-für-Schritt-Plan für die ersten Meter im digitalen Vertrieb. Dabei werden Themen wie die Funktionsweise des digitalen Vertriebs und Social Selling, der Aufbau eines LinkedIn-Profils, die Sicherstellung hochwertiger Inhalte, rechtliche Aspekte sowie die Generierung von Kundennachfragen und Verkäufen behandelt.

"Für das Coaching wurde das Wissen aus der täglichen Erfahrung im Autohaus und auf LinkedIn zusammengetragen, um es den Verkäufern an die Hand zu geben. So lernen sie sich am Markt zu behaupten und sich den neuen Umständen anzupassen", erklärt Sascha Röwekamp.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - Interessierte können sich gerne zum kostenlosen Strategiegespräch mit Sascha Röwekamp anmelden. Mehr Informationen hierzu unter: rwkmp.de/digitaler-vertrieb

