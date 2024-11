SwitchBot

SwitchBot stellt die vielseitige Relaisschalter-Serie für smartere Haushalte vor

Tokio (ots/PRNewswire)

SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der Smart-Home-Automatisierung und Nachrüstung, bringt eine neue Relaisschalter-Serie. Die Serie umfasst zwei Modelle: den Relaisschalter 1PM, der sich ideal für Ein-Kanal-Schaltungen mit Echtzeit-Energiemonitoring eignet, und den Relaisschalter 1, der für einfachere Installationen mit einem Trockenkontakt konzipiert ist.

Die SwitchBot Relaisschalter-Serie ist der weltweit erste smarte Relaisschalter, der Strom steuern, Bluetooth-Konnektivität erweitern und Automatisierung mit Matter-Unterstützung integriert. Diese kompakten Schalter (42x36x16mm) fügen sich nahtlos in gängige Unterputzdosen ein – ganz ohne aufwändiges Umverdrahten oder komplexe Anpassungen.

Umfassende Kompatibilität

Die Relaisschalter-Serie ist mit Matter ausgestattet und ermöglicht die Integration in führende Smart-Home-Plattformen wie Apple HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings usw. Matter-zertifizierte Geräte garantieren sichere und verschlüsselte Verbindungen, sodass Nutzer ihr komplettes Smart-Home-System komfortabel über eine zentrale Plattform steuern können.

Integrierter Bluetooth-Repeater

Jeder Relaisschalter fungiert auch als Bluetooth-Repeater und verbindet bis zu 10 SwitchBot-Bluetooth-Geräte mit einer Internetverbindung. In Kombination mit SwitchBot-Hubs erweitert diese Funktion die Bluetooth-Reichweite (bis zu 80 m in offenen Bereichen) und sorgt für stabile Verbindungen, selbst in großen Häusern.

Intelligente Stromüberwachung

Der Relaisschalter 1PM verfügt über eine Echtzeit-Stromüberwachungsfunktion, die den Energieverbrauch verfolgt, Berichte erstellt und den Stromverbrauch optimiert. Ideal geeignet für energieintensive Geräte wie Heizungen, Klimaanlagen und Küchengeräte.

Herkömmliche Geräte smart machen

Die Relaisschalter-Serie verwandelt jedes herkömmliche Gerät in ein smartes. Der Relaisschalter 1 eignet sich für Garagentore, Türklingeln und Bewässerungssysteme, während der Relaisschalter 1PM für Lichtautomation, Außenlampen, Deckenventilatoren und mehr verwendet werden kann. Nutzer können alltägliche Aufgaben mühelos Automatisierung erstellen und Geräte aus der Ferne steuern.

Erweiterte Smart-Home-Integration

Die Relaisschalter-Serie verbindet sich nahtlos mit anderen SwitchBot-Produkten, um dynamische Automatisierung zu schaffen. Gleichzeitig unterstützen die Relaisschalter App-Steuerung, Sprachbefehle und Automationsszenen. So können Nutzer beispielsweise Lichter automatisch zur Schlafenszeit oder nach Sonnenaufgang ausschalten, Lichter bei Bewegungserkennung oder beim Türöffnen aktivieren und Zeitpläne für Garagentore festlegen – für maximale Sicherheit und Komfort.

Kompakt, sicher und zuverlässig

Mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz sorgt die Relaisschalter-Serie für einen sorgenfreien Betrieb dank flammhemmender Materialien der Klasse V0. Darüber hinaus bietet der Relaisschalter 1PM Überlastschutz und unterstützt vier Schaltmodi: Toggle, Edge, Detached und Momentary. Ausgestattet mit einem Hochgeschwindigkeits-ESP32-Prozessor ermöglicht er flexible Anwendungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Relaisschalter-Serie ist im SwitchBot-Website sowie bei Amazon erhältlich. Der Preis beträgt €21,99 für den Relaisschalter 1PM und €19,99 für den Relaisschalter 1.

Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot-Website oder folgen Sie SwitchBot auf Twitter, Instagram, und Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568423/3840x1920.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/5050266/SwitchBot_LOGO.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-die-vielseitige-relaisschalter-serie-fur-smartere-haushalte-vor-302317396.html

Original-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuell