PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT CILATUS UND ERWEITERT DIE KOMPETENZ IN DER ENTWICKLUNG KOMPLEXER PRODUKTE

Paris (ots/PRNewswire)

Nach den Übernahmen von DS InPharmatics (DSI) im Jahr 2021 und Zwiers Regulatory Consultancy im Jahr 2022 baut die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von regulatorischen und Compliance-Dienstleistungen für die Life-Science-Branche, ihre Kapazitäten zur Unterstützung der Produktentwicklungsaktivitäten ihrer Kunden durch die Übernahme des in der Schweiz ansässigen Unternehmens Cilatus Biopharma Consulting und des in Irland ansässigen Unternehmens Cilatus Manufacturing Services weiter aus.

Die ProductLife Group (PLG), der globale und spezialisierte Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Vigilanz und Qualität für die Pharma-, Biotech- und Medtech-Industrie, gibt die Übernahme der Unternehmen der Cilatus Group bekannt, die Beratungs- und Qualified Person (QP)-Dienstleistungen im Bereich Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC) für Kunden auf der ganzen Welt anbieten.

Nach einer erfolgreichen Karriere in den USA (Bayer, IDEC; Biogen, Genentech) und in Europa (Bayer, Elan Pharmaceutical, Prothena) gründete Johannes Roebers, PhD, im Jahr 2014 Cilatus Biopharma Consulting. Cilatus ist spezialisiert auf das Management von CMC-Entwicklung, GMP-Herstellung, CDMO/CMO-Suche und -Management, Regulatory Affairs und Qualitätssicherung für große und kleine Moleküle jeder Darreichungsform sowie Arzneimittel für neuartige Therapien. 2017 gründete Johannes Roebers Cilatus Manufacturing Services, ein irisches Unternehmen, das lizenzierte QP-Zertifizierungs- und Freigabedienste für kommerzielle und Prüfpräparate gemäß den GMP-Anforderungen der EU anbietet.

Dies ist die sechste Akquisition von PLG innerhalb von zwei Jahren und die dritte im Bereich der biopharmazeutischen Entwicklung und der regulatorischen Beratung, wodurch die Fähigkeit von PLG, ein vollständig integriertes Dienstleistungspaket in diesem Bereich anzubieten, weiter gestärkt wird. Der Zusammenschluss der Produktentwicklungsteams von Cilatus undPLG wird das Ziel von PLG beschleunigen, der globale Referenzpartner in der regulatorischen Wissenschaft zu werden, um die Entwicklung und den Zugang von HealthTech-Produkten zu regulierten Märkten voranzutreiben.

„Durch den Beitritt zu PLG werden wir in der Lage sein, unseren Kunden in den Bereichen CMC-Entwicklung, Qualitätssicherung und Regulatory Affairs umfassender und intensiver zu unterstützen", sagte Johannes Roebers. „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Fähigkeit stärken werden, unseren Kunden eine noch globalere und umfassendere CMC-Entwicklungsexpertise zu bieten und die Erfahrung mit EU- und FDA-Zulassungen und unser wachsendes QP-Dienstleistungs-Geschäft noch besser zu kombinieren."

„Cilatus ist ein sehr angesehenes Unternehmen. Mit der Erfahrung von Johannes Roebers und dem Fachwissen seines Teams sind wir zuversichtlich, dass PLG in der Lage ist, eine breitere Palette von Kunden zu erreichen und sie während des gesamten Entwicklungsprozesses zu unterstützen", sagte Xavier Duburcq, CEO bei PLG. „Diese Akquisition ist Teil unserer Strategie, ein integriertes globales Angebot aufzubauen, um alle unsere Kunden effizient und effektiv zu bedienen und Innovation und wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen." Brian Lihou, ehemaliger Leiter von DSI und derzeit Leiter des PLG-Produktentwicklungsteams in den USA, teilte ebenfalls seine Begeisterung: „Cilatus wird das Fachwissen und die Präsenz von PLG mit gleichgesinnten Beratern in einer sehr komplementären Weise stärken".

