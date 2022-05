Europa Hotel Kühlungsborn - Hotelbetriebsgesellschaft mbH

Der Zeitpunkt für eine Familienauszeit in Kühlungsborn? Jetzt!

Ostseebad Kühlungsborn (ots)

Kaum wärmen die ersten Sonnenstrahlen, ruft das Meer und die ideale Reisezeit für eine Auszeit in Kühlungsborn beginnt. Das Ostseebad liegt direkt an der Küste und damit rücken Baden, Sandburgen bauen und ein Rundum-Verwöhnprogramm im 4-Sterne-Superior Europa Hotel Kühlungsborn in greifbare Nähe. Das exklusive Strandhotel Kühlungsborn besticht nicht nur mit seiner Lage zwischen Stadtwald und Ostseestrand, sondern ist für seine Kinder- und Familienfreundlichkeit bekannt. Insbesondere die gerade neu renovierten Baltic Familienzimmer bieten ausreichend Raum für eine erholsame Zeit mit den vier liebsten Menschen. Durch die getrennten Wohn- und Schlafbereiche sind jedoch auch genügend Rückzugsmöglichkeiten für Eltern und Kinder vorhanden. Selbst beim Fernsehen am Abend kommen mit zwei großen Flat-TVs alle Urlaubsreisenden auf ihre Kosten, obwohl der Aufenthalt im Familienhotel direkt am Ostseestrand preislich moderat bleibt. Denn Kinder von 0-3 Jahren reisen inklusive Frühstück kostenfrei mit, während die Unterbringung der 4-11-

Jährigen nur kulante 30,00 Euro pro Kind und Tag für die Übernachtung mit Frühstück kostet. Bereichert ein Hund das Familienleben, ist auch er im Europa-Hotel Kühlungsborn gegen einen Aufpreis herzlich willkommen. Doch das ist längst noch nicht alles, was das Europa Hotel Kühlungsborn Familien zu bieten hat. Beginnend mit den Speisen gibt es in der kulinarischen Landschaft des Europa Hotels alles, was das Herz begehrt und natürlich spezielle Angebote für die kleinen Esser, wie das Kinderbuffet. Für Ältere beginnt die Gaumenreise schon beim Frühstück. Hier kann man sich in französischer Marktatmosphäre von der exklusiven Speisevielfalt des Europa-Hotels verwöhnen lassen. Doch die endet nicht mit dem Frühstück, denn auch wenn der Sinn nach Steaks, See Food mit Sushi und Austern oder anderen Überraschungen aus der Küche steht, wird das Angebot des Europa Hotels Kühlungsborn für Begeisterung sorgen. Und während man als Erwachsene*r eine der ausgesuchten Kaffeespezialitäten probiert, können die Jüngeren im Kinderspielzimmer oder auf dem nahegelegenen Kinderspielplatz des Hotels für neue Erfahrungen sorgen und den Strandurlaub Ostsee so richtig genießen. Zufrieden können Familien dann die kurzen Wege zum Stand oder in die Stadt für gemeinsame Erlebnisse nutzen. Ob es der Weg zur Seebrücke ist oder die wenigen Minuten in den Ort, ist den Interessen überlassen. Natürlich ist auch ein Fahrradverleih im Hotel möglich, wenn es eine größere Entdeckungsreise im Kreis der Familie werden soll. Interessante Ausflugsziele gibt es für alle Altersgruppen in der Umgebung genug, um mit Bad Doberan, Heiligendamm, Schwerin nur einige zu nennen. Alternativ kann man in den "Molli" steigen. Die über 1000 Jahre alte Dampflock verbindet mit ihren historischen Eisenbahnwagen die Ostseebäder Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan. Am Ende der Fahrt kann man sich im Museum in Kühlungsborn kostenlos über die Geschichte der Schmalspurbahn erkundigen und im angrenzenden Café eine kleine Pause einlegen. Kehrt nach vielen schönen Erlebnissen am Strand und in der Umgebung der Abend ein, ist das Europa Hotel Kühlungsborn ein Ort, zu dem man gern immer wieder zurückkommt. Neben der ansprechenden Speisekarte des Hauses, wäre es nun an der Zeit den gerade neugestalteten Wohlfühl- und Wellnessbereich mit zwei Saunen und diversen Massage- und Beauty-Anwendungen zu entdecken. Die vom Haus gestellten Badeschlappen und Bademäntel warten nur darauf, genutzt zu werden. Diese und viele andere Dinge, die Familien mit Kindern bei einem Hotelaufenthalt brauchen könnten, stehen in den komfortabel ausgestatteten Familienzimmern des Hotels bereit. Auch eine kleine Kochnische, um für die ganz Kleinen etwas zu wärmen oder gemütlich mit einem Einschlaftee den Tag im Europa Hotel Kühlungsborn ausklingen zu lassen. Weitere Informationen unter: https://www.europa-hotel.de/

