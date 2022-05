Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Russland

Halle/MZ (ots)

Die Solidarität mit und die Waffenhilfe für die Ukraine müssen Priorität haben. Die Gefahr einer Eskalation des Kriegs ist real. Russland verfügt über genug Waffen, um verheerende Zerstörung in Europa anzurichten. Dennoch gilt die Binsenweisheit, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Zumal am Ende ohnehin der russische Präsident definiert, ob und zu welchem Zeitpunkt sich ein Nato-Staat in den Krieg eingemischt hat.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell