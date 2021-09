Victoria Swarovski Cosmetics GmbH

Clean Beauty für Glamour & Glow: Exklusiver Launch von ORIMEI by Victoria Swarovski

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Ein strahlender Glow ohne Make-up. Natürliche Inhaltsstoffe und innovative Technologien. Feuchtigkeitsspendend und talgregulierend. Was nach Gegensätzen klingt, bringt die Beauty-Linie ORIMEI by Victoria Swarovski gekonnt zusammen.

ORIMEI by Victoria Swarovski wurde von der bekannten TV-Moderatorin und Influencerin Victoria Swarovski konzipiert. Das Herzensprojekt wurde aus der Überzeugung heraus gestartet, dass Clean Beauty gegen eine Vielzahl von Hautproblemen wirken kann und dabei einen leuchtenden Teint kreiert, der kein Make-up mehr braucht.

Hierbei sind die persönlichen Erfahrungen, Wünsche und Erwartungen an hochwirksame Produkte von Victoria Swarovski selbst eingeflossen: Häufiges Schminken, Stress, Reisen und Scheinwerferlicht, das die Haut strapaziert, hatten bei ihr selbst eine immer empfindlicher werdende Haut und Unreinheiten zur Folge. Darum wurden die Rezepturen von ORIMEI by Victoria Swarovski auf die vielfältigen Bedürfnisse der Haut zugeschnitten - die Gründerin Victoria Swarovski war in die Konzeption, Entwicklung und Gestaltung jedes einzelnen Produktes leidenschaftlich involviert. Gemeinsam mit starken Partnern und jeder Menge Know-how im Team sichert sie die hohen Qualitätsansprüche der Marke, ohne Kompromisse. Für ein Ergebnis, das überzeugt und das sie jetzt mit anderen teilen möchte.

Die Beauty-Linie ist ausschließlich vegan und wird aus natürlichen Wirkstoffen und pflanzlichen Ölen hergestellt. Durch neueste Technologien entstehen dabei effektive Wirkstoffkomplexe, die breit angewendet werden können und mehr als nur eine Lösung anbieten. Sie wirken talgregulierend, feuchtigkeitsspendend und beruhigend auf sämtliche Hauttypen und geben der Haut immer genau das, was sie braucht.

Nach einer schonenden und gründlichen Reinigung wird die Haut mit natürlicher Hyaluronsäure gepflegt. Dazu verwöhnen Vitamin E und eine natürliche Vitamin A- Alternative die Haut. Ein Upcycling-Wirkstoff aus den Resten der Kürbiskernverarbeitung wirkt wie ein Workout für die Haut - strafft, macht sie widerstandsfähiger und ebenmäßiger. Ein Auszug aus Rosenblättern und natürliche mineralische Pigmente sorgen schließlich für das glamouröse Finish: einen strahlenden Glow und ein natürliches Leuchten, das Rötungen und Unregelmäßigkeiten auf der Haut ausgleicht.

Alle Produkte von ORIMEI by Victoria Swarovski sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen einander besonders harmonisch.

Die Produkte der Serie ORIMEI by Victoria Swarovski wurden von der TV-Moderatorin, Influencerin und Gründerin Victoria Swarovski entwickelt und sind der Startschuss für ein Unternehmen, das den Kosmetikmarkt mit innovativen Ideen bereichert. Die Clean Beauty-Linie ist konsequent vegan und setzt auf hochwirksame Inhaltsstoffe aus der Natur, kombiniert mit neuesten Technologien. Sie verbindet die wirksame Hautpflege mit einem glamourösen Glow. Alle Produkte werden in Europa hergestellt.

ORIMEI by Victoria Swarovski ist ab sofort bei Douglas online und bei ORIMEI by Victoria Swarovski im Shop www.orimei.com erhältlich.

Original-Content von: Victoria Swarovski Cosmetics GmbH, übermittelt durch news aktuell