Digitalisierung? Deutschland, packen Sie jetzt an!

Wer kennt sie nicht: die diversen Studien zur deutschen Wirtschaft und dem wachsenden Rückstand im internationalen Vergleich? Der Blick schweift oft auf die USA und deren Tech-Giganten, die als Benchmark für technologische Lösungen gelten. Digitale Transformation ist das Schlagwort der Stunde - auf allen Ebenen: Technologie, Daten und insbesondere die Menschen.

In der digitalen Transformation liegt die Chance, aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzugehen. Geschäftsmodelle zu revolutionieren, Talente zu gewinnen und zu halten, sowie sich als Unternehmen agiler und flexibler zu positionieren, um im regionalen und globalen Wettbewerb nachhaltig zu bestehen. Als modernes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen unterstützt Slalom Unternehmen, insbesondere mittelständische, dabei, die Digitalisierung anzugehen, angefangen bei der Entwicklung passgenauer und abgestimmter Technologie-, Daten- und Mitarbeiterstrategien bis hin zur Umsetzung dieser.

Fundamente bauen mit moderner Technologie

"Cloud? Das hört sich ja wolkig an." Diese Einstellung gegenüber Cloud-Technologien ist weit verbreitet. Oft wird unterschätzt, dass Cloud-Lösungen weit mehr sind als nur Datenspeicher. Sie bieten modulare Services, die effizient für individuelle Anwendungsfälle genutzt werden können - ideal auch für den Mittelstand und kleinere Unternehmen. Ein modularer Service ist beispielsweise Künstliche Intelligenz, insbesondere generative KI. Seit 2022 zeigt die generative KI die enorme Veränderungsgeschwindigkeit und Disruptionskraft der Technologie. Wer zum Beispiel (generative) KI im Unternehmen nutzen will, kann nicht einfach KI "einschalten". Für die meisten Unternehmen ist es aufgrund dieser modularen Services sehr sinnvoll, in die Cloud zu migrieren. Slalom unterstützt Unternehmen dabei, die passende Technologie-Strategie zu entwickeln, Unternehmen oder Teile des Unternehmens in die Cloud zu migrieren oder bestehende Cloud-Infrastrukturen zu modernisieren.

Von Bauchgefühl zu datenbasierten Geschäftsentscheidungen

Das Bauchgefühl war und ist ein guter Indikator für Entscheidungen in vertrauten Situationen, die Unternehmen schon öfter durchlaufen sind. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass Veränderungen plötzlich und in deutlich kürzeren Abständen auftreten und eben auch bleiben. Eine solide Datenbasis schafft Transparenz und quantifiziert das Bauchgefühl. Durch die Zusammenführung von Datensilos zu konsolidierten Datenplattformen wird die Grundlage gelegt, um den "Datenschatz" zu heben. Die Analogie von Daten als Gold oder Öl hat ausgedient. Vielmehr ist ein Blick auf die eigenen Daten im Sinne eines "Recycling-Ansatzes" angebracht. Das schier unendliche Potenzial der Wiederverwendung von Daten, sei es in unterschiedlichen Auswertungen und Analysen oder auch in KI-Modellen, ist der wahre Schatz für Unternehmen, den es zu heben gilt. Der Begriff einer "Datenstrategie" mag auf den ersten Blick abschreckend wirken. "Eine Datenstrategie muss nicht aus 300 Seiten bestehen. Sie sollte präzise und prägnant die Vision und den zukünftigen Umgang mit den eigenen Daten darstellen. Oftmals reichen dafür 10 Seiten mit erklärenden Grafiken. Slalom unterstützt Unternehmen dabei, die richtige Datenstrategie individuell für das Unternehmen zu erarbeiten und gemeinsam umzusetzen", erklärt Dr. Stephan Theis, Data & Analytics Lead bei Slalom in Deutschland.

Der Mensch im Mittelpunkt

"Digitale Technologien sind Werkzeuge, und Daten sind der Treibstoff dieser Werkzeuge. Unternehmen müssen lernen, diese Werkzeuge richtig und wertschöpfend einzusetzen", sagt Pamela Maruschke, Leiterin Business Advisory Services bei Slalom. Der Mensch ist entscheidend für den langfristigen Erfolg. Technologische Transformation erfordert auch Prozesstransformation, Wissensaufbau und den Abbau von Ängsten. Gerade das wird selten zugegeben, da es meist aus Unsicherheit und Unwissenheit herrührt. Der Einsatz neuer Technologien erfordert ein Verständnis ihres Zwecks und ihrer Möglichkeiten sowie das Erlernen neuer Fähigkeiten, um sie bedienen zu können. Manchmal hilft es, die Annäherung von Mensch und Maschine spielerisch zu unterstützen. Dies betrifft jede neu eingeführte Technologie. Mit menschenzentriertem Organisationsdesign und Change-Management befähigt Slalom Unternehmen und deren Mitarbeitende, diese Veränderungen eng und empathisch zu begleiten. Hürden werden abgebaut, ein besseres Verständnis und die benötigten Fähigkeiten im Unternehmen aufgebaut. Alle an der Veränderung beteiligten Personen werden darauf vorbereitet, die Transformation reibungslos und offen mitzutragen und selbst daran zu wachsen, sodass es auch weitergehen kann, wenn Slalom wieder weg ist. Nur so werden die Potenziale der Digitalisierung langfristig freigesetzt.

Als modernes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen arbeitet Slalom gemeinsam mit einem breit aufgestellten Partnernetzwerk aus über 700 Technologieanbietern daran, Technologie, Daten und Menschen miteinander in Einklang zu bringen. Durch starke lokale Expertise sowie ein weitreichendes internationales Netzwerk bietet Slalom individuelle End-to-End-Lösungen für Konzerne und insbesondere mittelständische Unternehmen, um den immer schneller werdenden Entwicklungszyklen besser standhalten zu können.

