Kwizda Agro etabliert neues Digitalisierungsteam mit Mark Winkler an der Spitze

Die Zukunft des Pflanzenschutzes wird digital

Kwizda Agro, der führende Anbieter von Pflanzenschutzmitteln in Österreich, legt den Fokus künftig auf die digitale Transformation des Pflanzenschutzes. Seit Jahresbeginn verfolgt das neu gegründete Digitalisierungsteam das Ziel, die eigenen Kwizda Agro-Facharbeiter sowie Landwirte und Winzer durch innovative digitale Lösungen zu unterstützen. An der Spitze dieses Teams steht Mark Winkler (50), ein erfahrener Experte im Bereich Digitalisierung und Innovation.

Mark Winkler, der zuvor in leitenden Positionen bei internationalen Technologiekonzernen wie Dell, Fujitsu und Samsung tätig war, bringt umfassende Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung und der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle mit. Seit 2024 ist er als „Head of Digitalization“ bei Kwizda Agro verantwortlich für den Aufbau digitaler Services im Bereich Smart Farming und unterstützt das Unternehmen bei der digitalen Transformation. „Unser Ziel ist es, Landwirte mit praktikablen digitalen Services beim Anbau und Pflanzenschutz zu unterstützen“, erklärt Mark Winkler. „Wir entwickeln innovative Lösungen, sowohl in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen als auch intern, um das Know-how von Kwizda Agro in digitalen Anwendungen widerzuspiegeln."

Ein Schwerpunkt der Digitalisierungsstrategie liegt auf dem Bereich Precision Farming, das eine präzisere, effizientere und damit auch nachhaltigere Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen ermöglicht. „In Zusammenarbeit mit einem Start-up arbeiten wir derzeit an einem wichtigen Service für den Weinbau, welches das ideale Spritzwetter und den Krankheitsdruck mobil und flächendeckend für Österreich, Ungarn, Rumänien und teilweise in Deutschland mobil abrufbar macht. Dies wird durch eine durchgehende Digitalisierung sämtlicher Komponenten erreicht, wodurch eine kostengünstige, präzise geokodierte und umfassende Datenaggregation ermöglicht wird. Ähnliche Unterstützung ist auch für den Feldanbau geplant."

Teil der Digitalisierungsstrategie ist auch die Weiterentwicklung des im letzten Jahr präsentierten Spritzplan-Konfigurators, der bereits jetzt bestehendes Know-how von Kwizda Agro mit individuellen Planungsmöglichkeiten für Landwirte kombiniert. Derzeit steht dieses kostenlose Tool für den konventionellen und biologischen Weinbau zu Verfügung und kann am Desktop verwendet werden. In der nächsten Entwicklungsstufe wird der Service um den großen Bereich der Feldfrüchte erweitert, am Smartphone verfügbar sein und intelligent mit den digitalen Lösungen zu Spritzwetter und Krankheitsdruck vernetzt sein.

Kwizda Agro geht mit dem neuen Team einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung der Landwirtschaft. „Unsere digitalen Services – kombiniert mit unserem breiten Pflanzenschutz-Portfolio und unserem Know-how – bieten eine umfassende Lösungskompetenz für Land- und Forstwirte sowie Winzer", betont Ronald Hamedl, Geschäftsführer von Kwizda Agro, die Relevanz der digitalen Innovationen des Unternehmens.

Über Kwizda Agro

Die Kwizda Agro GmbH ist einer der führenden Anbieter von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln und Teil der Kwizda Unternehmensgruppe in Österreich. Sie entwickelt innovative Wirkstoffe und verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Produktion komplexer und hochwertiger Formulierungen. Die Bereiche Technologie und Produktentwicklung sowie Crop Solutions konzentrieren sich dabei auf die Entwicklung und den internationalen Vertrieb eigener innovativer biologischer Produkte für die Forstwirtschaft sowie Sonderkulturen und den Ackerbau. Über das eigene internationale Vertriebsnetzwerk berät das Unternehmen kompetent Anwender zu einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. Insgesamt sind über 400 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Rumänien und den USA beschäftigt. Damit gewährleistet Kwizda Agro vitale Kulturen in der Landwirtschaft sowie gesunde Gärten als Ort der Erholung. Mehr Information unter https://www.kwizda-agro.com

