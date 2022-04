Planung Nord GmbH

Terrassenüberdachung mit professioneller Montage: Komfort und Individualität

Seevetal (ots)

Mit einer Terrassenüberdachung von mein-terrassendach24.de können Eigentümer ihre Immobilie zu günstigem Preis und in Top-Qualität um wertvollen Wohnraum erweitern. Ob mit Flach- oder Schiebedach - die Terrassenüberdachungen werden dank des professionellen Montage-Services schnell und zuverlässig aufgebaut.

Eine überdachte Terrasse verbindet "Innen" und "Außen", den geschlossenen Wohnraum mit dem offenen Garten. Durch eine Terrassenüberdachung wird ein Teil des Gartens zu einem nutzbaren Stück Wohnraum, und zwar nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei schlechterem Wetter. Wer jedoch über die Anschaffung eines Terrassendaches nachdenkt, stellt bei einem ersten Preisvergleich fest, dass bei vielen Firmen vor allem die Beratung und Planung mit einkalkuliert wird und so die Kosten für ein entsprechendes Dach neben den Kosten für Maßanfertigungen schwer ins Gewicht fallen. "Hier liegt der Vorteil der Terrassenüberdachungen von uns und unserem Konzept", so der Geschäftsführer von Mein-Terrassendach24.de. Für nur 199,- EUR kann das Unternehmen dank des Partnernetzwerks deutschlandweit ein Aufmaß mit Beratung vor Ort anbieten.

Individualität und Kundenwünsche stehen im Vordergrund. So können die Kunden die Terrassenüberdachungen sowohl in der Standardfertigung oder auch als Maßanfertigung bestellen. Sollten die Kunden sich für den Aufbau durch den Montage-Service entscheiden, erhalten sie sogar einen "Cashback" im Wert von 100,- Euro auf den Preis für das Aufmaß.

Das Highlight: das Terrassendach aus leichtem Aluminium

Die Verwendung leichter Baustoffe ist keineswegs ein Indiz für mangelnde Qualität. Der Hersteller garantiert seinen Kunden im Gegenteil sogar 10 Jahre Garantie. Die Bausätze werden bewusst in Deutschland unter hohen Qualitätsanforderungen gefertigt. Die fertigen Terrassendächer überzeugen dabei durch zeitloses Design und eine stabile Konstruktion. Die starken Profile tragen weitergehend zur Stabilität bei. Tatsächlich überraschen die vollständig montierten Terrassenüberdachungen aus leichtem Aluminium mit einer hohen Schneebelastungsgrenze. Bis zu Schneelastzone 3, die höchste in Deutschland erreichte Zone, lässt sich das Terrassendach problemlos und sicher auch im Winter verwenden. Die integrierten, 14 cm hohen Regenrinnen, deren Ablauf geschickt in den Pfosten der Terrassenüberdachung versteckt ist, sorgen dafür, dass auch bei starkem Regenfall das Wasser problemlos abläuft. Das macht diese Terrassenüberdachungen zu hochwertigen Lösungen für jeden Garten. Weiterhin positiv zu bewerten sind die faire Preisgestaltung und die Tatsache, dass die Terrassendächer in einer Firma in Deutschland hergestellt werden.

Sonderwünsche werden berücksichtigt - Kosten bleiben fair

Auch den Sonderwünschen der Kunden, was Maßanfertigungen angeht, wird hier in voller Linie nachgegangen. Neben zahlreichen klassischen Designs in verschiedensten Größen kann der Kunden sich auch für eine Terrassenüberdachung nach eigenen Maßen entscheiden. Die maßangefertigten Terrassendächer kommen dabei genau wie die Standardfertigungen entweder als komplette Bausätze zum Kunden oder können vom Montage-Service installiert werden. Dabei kostet ein Aufmaß auf Wunsch deutschlandweit lediglich günstige 199,- Euro. Wenn Kunden den Montage-Service bei der Bestellung gleich mitbeauftragen, erhalten sie 100,- Euro vom Preis zurück.

Der Vorteil von Aluminium für eine Terrassenüberdachung

Das Aluminium als bevorzugter Baustoff hat dabei nicht nur den Vorteil, dass es leicht ist. Der Baustoff wurde bewusst aufgrund seiner Vorteile gegenüber Holz und Stahl ausgewählt. Stahl ist nicht nur schwerer und teurer als Aluminium, sondern verlangt, besonders im zunehmenden Alter der Terrassenüberdachung, ein vermehrtes Maß an Pflege. Mit dem Baustoff Holz ist es nicht anders. Es muss regelmäßig vor Pilz- und Wurmbefall geschützt werden. Aluminium hingegen ist leicht und stabil. Es ermöglicht eine moderne, zeitlose Optik ohne aufwendige Pflege. Es reagiert kaum mit Wasser oder UV-Licht und ist deshalb wetterbeständig und langfristig rostfrei. Aus diesem Grund lohnt sich vom Preis her meist die Investition in ein Terrassendach aus Aluminium. Auch die lichtdurchlässigen Polycarbonalplatten, die für das Dach vorgesehen sind, sind beschichtet und dadurch UV-beständig und ohne aufwendige Pflege lange haltbar.

Des Weiteren führt der Experte für Terrassenüberdachungen Dacheindeckungen mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG), welches extrem langlebig ist. Der Lichteinfall im anliegenden Wohnraum wird durch diese Variante kaum beeinflusst.

Die Überdachung einer Terrasse mit einem Bausatz von mein-terrassendach24.de bietet noch weitere Vorteile. Sie benötigt in der Regel nur selten eine Baugenehmigung. Der Bausatz wird passgenau in den benötigten Maßen geliefert und bei Bedarf fachmännisch und schnell von unseren professionellen Monteuren aufgebaut. mein-terrassendach24.de bietet dabei sowohl Lösungen mit zwei Pfosten, die auf einer Seite an der Hausfassade befestigt werden, als auch freistehende Terrassenüberdachungen mit vier Pfosten. Der Kunde hat ebenfalls die Wahl zwischen einem klassischen schrägen Terrassendach, einem Flachdach oder einem Dach mit einer Schiebe-Option, mit der es bei gutem Wetter geöffnet werden kann. Auch eine komplette Einglasung der Terrasse im Sinne eines Gartenzimmers ist möglich. Die Bausätze sind dabei allesamt jederzeit erweiterbar. So bietet es sich beispielsweise an, eine Terrassenüberdachung durch Beleuchtungselemente, Heizstrahler für den Winter oder Markisen zu erweitern.

